Неудача якутских волейболисток в Калининграде 🏐

В Калининграде проходит финал первенства ОАО «РЖД» по волейболу среди юношей и девушек – сообщает Sportyakutia.ru

Во второй соревновательный день на площадках Дворца спорта «Янтарный» с раннего утра и до вечера ключом били эмоции. Участники «Локоволея» и в этот раз продемонстрировали классный волейбол.

Уверенно идёт по турниру команда Челябинской области, которая выиграла четыре матча из четырех на групповом этапе турнира. Уральская команда сначала, пусть и не без борьбы, но в двух партиях переиграла соперниц из Башкортостана, а затем уверенно справилась с командой Красноярского края.

На фоне всего этого не совсем успешно выступает сборная команда девушек из Республики Саха (Якутия). Якутянки провели на групповом этапе четыре игры и все матчи проиграли с одинаковым счетом 0:2.