Нетрезвый водитель наехал на столб в Якутске

Около 8 часов утра 3 августа 22- летний водитель, управляя автомашиной Тойота Рав 4, на ул. И-Кульбертинова в г. Якутске наехал на столб уличного освещения. Причина происшествия стала сразу очевидна прибывшим на место ДТП сотрудникам ГИБДД и скорой помощи: молодой человек, находившийся в момент аварии за рулем, был пьян. Прибор Alcotest при проверке выдал результат 1,03мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В результате аварии травмы получила 32-летняя пассажирка, она же- хозяйка автомобиля: врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга. К слову, последняя также была не очень трезва. В ходе проверки по факту ДТП выяснилось, что компания накануне выпивала. Хозяйка машины передала управление парню, заведомо находившемуся в состоянии опьянения и не имеющему водительского удостоверения.

За случившееся придется ответить обоим. Владелицу транспортного средства привлекут к ответственности по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ. За данное правонарушение, как и самостоятельное управление автомобилем в нетрезвом виде, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2-х лет. Водителю грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток: будет время протрезветь и подумать.

За минувшую субботу сотрудниками Госавтоинспекции республики задержаны и отстранены от Управления 28 водителей в состоянии опьянения, из них 13- в г. Якутске. А, значит, еще 28 трагедий полицейским удалось предотвратить.

Предотвратить аварии, виновниками которых становятся пьяные водители, можете помочь и вы: сообщите в ГИБДД или полицию о факте управления транспортным средством нетрезвым лицом, если видите, что такой нетрезвый намеревается сесть за руль, если стали свидетелем того, что кто-то ведет себя на дороге неадекватно.