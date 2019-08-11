Нетрезвый водитель наехал на нетрезвого пешехода

10 августа около 19 часов в дежурную часть ОМВД России по Анабарскому району поступило телефонное сообщение от врача-хирурга районной больницы о том, что в медучреждение за помощью обратился 41-летний мужчина. Перелом ключицы, ребер, множественные ушибы и травму головы он получил в результате дорожно-транспортного происшествия.

В ходе проверки по факту сообщения предварительно было установлено, что на ул. Авиаторов в селе Саскылах 26-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ-31512, совершил наезд на пешехода, который неожиданно выбежал на проезжую часть.

Освидетельствование водителя при помощи прибора «Alcotest» выявило у последнего состояние алкогольного опьянения: показания прибора составили наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в количестве 0,90 мг/л. При этом было установлено, что права управления транспортными средствами молодой человек не имеет. Однако за руль автомобиля садится, нарушая ПДД, уже не в первый раз: в текущем году его уже дважды сотрудники ГИБДД привлекали к административной ответственности.

Пострадавший пешеход также, отнюдь, не законопослушный гражданин: ранее судим и уже неоднократно был привлечен сотрудниками местной полиции к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения. И в этот раз мужчина также был пьян.

В ходе разбирательства также выяснилось, что автомашина УАЗ принадлежит сожительнице водителя, в отношении которой был составлен административный материал по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортными средствами (влечет наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей), также даме придется ответить за отсутствие страховки по ст.12.37 ч.2 и за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств по ст.19.22 КоАП РФ.

В отношении водителя российского внедорожника также составлены сразу несколько административных материалов, в том числе ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии и без прав, что влечет за собой административный арест на срок до 15 суток либо крупный штраф.

Пострадавший пешеход находится в больнице в тяжелом состоянии.

Состояние опьянения за рулем – недопустимо, это, думается, очевидная истина. Ежедневные сводки ДТП свидетельствуют о том, что алкоголь в крови у водителя – прямой путь к несчастью на дороге, травмированию или даже гибели людей, причем, порой, ни в чем не повинных. Однако, очевидно и то, что дорога не предназначена и для нетрезвых пешеходов: так же , как и нетрезвые водители, они теряют ориентацию в пространстве, не оценивают адекватно дорожную обстановку, совершают непредсказуемые действия, которые приводят к дорожным происшествиям.