11.08.2019
14:44
129
Происшествия

Нетрезвый водитель наехал на нетрезвого пешехода

10 августа около 19 часов  в   дежурную часть  ОМВД  России  по  Анабарскому  району  поступило  телефонное  сообщение  от  врача-хирурга  районной больницы   о  том,  что  в медучреждение за помощью    обратился  41-летний мужчина. Перелом ключицы, ребер, множественные ушибы и травму головы он получил в результате дорожно-транспортного происшествия.

В ходе проверки по факту сообщения предварительно было установлено,  что    на   ул.  Авиаторов в селе Саскылах  26-летний водитель, управляя автомобилем  УАЗ-31512, совершил наезд на пешехода, который неожиданно выбежал на проезжую часть.

Освидетельствование водителя   при  помощи  прибора «Alcotest» выявило у последнего состояние алкогольного опьянения: показания  прибора  составили  наличие  абсолютного  этилового спирта  в  выдыхаемом  воздухе  в  количестве 0,90 мг/л. При этом было установлено, что права управления транспортными средствами молодой человек не имеет. Однако за руль автомобиля садится, нарушая ПДД, уже не в первый раз: в текущем году его уже дважды сотрудники ГИБДД привлекали к административной ответственности.

Пострадавший пешеход также, отнюдь, не законопослушный гражданин: ранее судим и уже неоднократно был привлечен сотрудниками местной полиции  к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения. И в этот раз мужчина также был пьян.

В ходе разбирательства также выяснилось, что автомашина УАЗ принадлежит сожительнице водителя, в отношении которой был составлен  административный материал по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортными средствами (влечет наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей), также даме придется ответить за отсутствие страховки по ст.12.37 ч.2 и за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств по ст.19.22 КоАП РФ.

В  отношении  водителя российского внедорожника также составлены сразу несколько   административных  материалов, в том числе  ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии и без прав, что влечет за собой административный арест  на срок до 15 суток либо крупный штраф.   

Пострадавший пешеход находится в больнице в тяжелом состоянии.

Состояние опьянения за рулем – недопустимо, это, думается, очевидная истина. Ежедневные сводки ДТП свидетельствуют о том, что алкоголь в крови у водителя – прямой путь к несчастью на дороге, травмированию или даже гибели людей, причем, порой, ни в чем не повинных. Однако, очевидно и то, что дорога не предназначена и для нетрезвых пешеходов: так же , как и нетрезвые водители, они теряют ориентацию в пространстве, не оценивают адекватно дорожную обстановку, совершают непредсказуемые действия, которые приводят к дорожным происшествиям.  

Источник: Пропаганда УГИБДД МВД по РС (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх