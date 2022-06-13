Нетрезвый водитель без прав устроил ДТП

12 июня около 6 ч. утра на неравнозначном перекрестке улиц Партизанская и С. Зверева в с. Сунтар водитель 2022 г.р., управляя автомобилем Toyota Noah, нарушив очередность проезда перекрестка при

повороте налево, совершил столкновение с автомашиной Toyota Crown, за рулем которой находилась 42-летняя женщина. В результате столкновения автоледи получила перелом лодыжки, водитель минивэна не пострадал.

В ходе разбирательства было установлено, что молодой человек не имеет водительского удостоверения, а за последний год уже привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за управление транспортным средством без прав. На этот раз парень еще и сел за руль нетрезвым: проведенное освидетельствование выявило у него 0,47 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха.

За управление транспортным средством без прав водителю, в соответствии с ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, грозит штраф до 15 тысяч рублей, а за езду в состоянии опьянения, в соответствии со ст.12.8 КоАП – еще 30 тысяч рублей. К тому же, помимо ремонта машины, еще, вероятно придется возмещать ущерб, нанесенный здоровью пострадавшей женщины, за которым она может обратиться в суд в гражданском порядке. Словом, дорогой оказалась поездка для студента: куда проще было бы воспользоваться услугой такси, если ехать было очень нужно.