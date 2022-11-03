03.11.2022
10:06
426

Происшествия

Нетрезвый мужчина привлек к себе лишнее внимание

В Якутске патруль Росгвардии задержал мужчину, находящегося в федеральном розыске за неисполнение решения суда по уплате алиментов.

Находясь на маршруте патрулирования на ул. Чайковского, росгвардейцы обратили внимание на гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

В ходе проверки по информационным базам данных было установлено, что гражданин является 40-летним уроженцем Мегино-Кангаласского района Якутии, имеет судимость по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату средств на содержание детей. Мужчина находится в федеральном розыске органами исполнения наказаний за уклонение от исполнения решения суда.  

Задержанный доставлен в дежурную часть территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх