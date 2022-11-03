Нетрезвый мужчина привлек к себе лишнее внимание

В Якутске патруль Росгвардии задержал мужчину, находящегося в федеральном розыске за неисполнение решения суда по уплате алиментов.

Находясь на маршруте патрулирования на ул. Чайковского, росгвардейцы обратили внимание на гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

В ходе проверки по информационным базам данных было установлено, что гражданин является 40-летним уроженцем Мегино-Кангаласского района Якутии, имеет судимость по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату средств на содержание детей. Мужчина находится в федеральном розыске органами исполнения наказаний за уклонение от исполнения решения суда.

Задержанный доставлен в дежурную часть территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.