03.11.2022
10:06
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Происшествия
Нетрезвый мужчина привлек к себе лишнее внимание
В Якутске патруль Росгвардии задержал мужчину, находящегося в федеральном розыске за неисполнение решения суда по уплате алиментов.
Находясь на маршруте патрулирования на ул. Чайковского, росгвардейцы обратили внимание на гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
В ходе проверки по информационным базам данных было установлено, что гражданин является 40-летним уроженцем Мегино-Кангаласского района Якутии, имеет судимость по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату средств на содержание детей. Мужчина находится в федеральном розыске органами исполнения наказаний за уклонение от исполнения решения суда.
Задержанный доставлен в дежурную часть территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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