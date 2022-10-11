Нетрезвые водители устроили ДТП в Якутске и в Намском районе

10 октября около 12 ч. 30 мин. в г. Якутске на перекрестке улиц Пояркова и Короленко водитель 1986 г.р., управляя автомобилем Мицубиси Вагон, проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Ниссан Санни. В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал, повреждения причинены лишь транспортному средству. В ходе разбирательства на месте аварии было установлено, что водитель не только допустил проезд на запрещающий сигнал светофора, но к тому же сел за руль в состоянии опьянения: проведенное освидетельствование выявило у мужчины 1,31 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Выпивоха пояснил, что употреблял алкогольные напитки накануне вечером и продолжил это делать с утра, а потом сел за руль. Надо заметить, что мужчина уже не один раз попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД и был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвую езду. Нарушителя в очередной раз ждет суд: в отношении него составлен административный материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ, в соответствии с которой мужчине грозит административный арест от десяти до пятнадцати суток либо штраф в размере 30 тысяч рублей.

10 октября днем в с. Намцы на ул. Советская 41-летний водитель не справился с управлением автомашины Тойота Суксид и совершил наезд на столб уличного освещения. В результате ДТП водитель отделался ушибом и медицинская помощь ему не понадобилась, а вот транспортному средству необходим ремонт, да и столб необходимо после столкновения привести в горизонтальное положение. Сотрудниками ГИБДД на месте происшествия у его виновника были выявлены характерные признаки алкогольного опьянения, между тем от прохождения освидетельствования мужчина отказался: в отношении него был составлен административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, наказание по которой предусматривает не только штраф в размере 30 тысяч рублей, но и лишение права на управление транспортными средствами на срок до 2-х лет.

С начала года сотрудниками ГИБДД на дорогах региона выявлено и отстранено от управления транспортными средствами почти 4600 водителей в состоянии или с признаками опьянения, более 880 автомобилистов сели за руль в нетрезвом состоянии повторно и подвергнуты уголовному наказанию. Ежедневно инспекторы ДПС республики задерживают за рулем от 10 до 20 таких злостных нарушителей, предотвращая столько же возможных трагедий. Оказать помощь в предотвращении дорожных происшествий по вине водителей в состоянии опьянения может каждый, кто стал свидетелем того, как пьяный садиться за руль или располагает такой информацией: звоните в полицию или в ГИБДД, ваш звонок не останется без внимания.