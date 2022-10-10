Нет смысла бежать с места ДТП!

Пункт 2.5 Правил дорожного движения РФ обязывает водителей в случае дорожно-транспортного происшествия остановиться, включить аварийную световую сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, сообщить о случившемся в полицию и оставаться на месте до прибытия оперативных служб. Несмотря на это нередко происходят случаи, когда водитель, попавший в ДТП, по разным причинам спешно покидает место происшествия.

При этом он не задумывается о том, что своими действиями лишает себя возможности на полное и объективное исследование всех обстоятельств ДТП, права на предоставление и сбор доказательств на месте происшествия, свидетельствующих, иной раз, о его невиновности, делает себя заложником, возможно, субъективных объяснений других участников происшествия, «случайных» свидетелей и очевидцев.

Проведение мониторинга и отчетность показывают, что фактов оставления места ДТП больше, чем в прошлом году. За 9 месяцев т.г. в республике было зарегистрировано 33 таких случаев, а в 2021 — 28.

Напоминаем, что за оставление места ДТП предусмотрено, как минимум, лишение права управлять транспортными средствами или административный арест. ДТП бывают разными: с материальным ущербом или с пострадавшими людьми. Бывают, водители в первые минуты пугаются, когда понимают, что по их вине кто-то получил увечья и, поддаваясь этому чувство, покидают место происшествия. Немаловажную роль в таком поведении водителей играет то, если у водителя нет прав или он находится в состоянии опьянения. Некоторые полагаются на «авось на этот раз пронесет», надеются, что нет свидетелей, отсутствуют видеокамеры…

В первую очередь инспекторам ГИБДД оказывают помощь свидетели. Внимательность и неравнодушие участников дорожного движения очень помогают. А если никого поблизости в момент ДТП не оказалось, то в этом случае помогают видеокамеры наблюдения, которые установлены в рамках проекта «Безопасный город». В районах республики, на региональных и федеральных дорогах такие камеры видеонаблюдения тоже имеются. Показания, которые могут помочь установить истинную картину и причины случившегося, дают и пострадавшие.

Также сотрудники ГИБДД совместно работают с уголовным розыском, следствием. Информация передается и службам ППС, ОВО, которые осуществляют патрулирование улиц и нередко по ориентировкам разыскивают таких «бегунков».

Что грозит за оставление места ДТП?

Наказание зависит от того, насколько тяжкие были последствия. Если, к примеру, ДТП повлекло смерть человека или тяжкий вред здоровью, то его виновник попадает под статью 264 УК РФ, которая предусматривает и лишение свободы. В других случаях предусмотрено административные наказания лишение водительских прав или административный арест до 15 суток.

Не оставляйте автомашину открытой! Нередки случаи, когда кто-то угоняет автомобиль, через сотню — другую метров совершает столкновение и повреждает другую машину или же сбивает человека, а затем сбегает с места происшествия. Конечно, угнанное авто находится быстро, а вот с поиском злоумышленника ситуация обстоит сложнее. Однако и владелец несет ответственность за оставление транспортного средства без присмотра.

В любом случае оставление места дорожно-транспортного происшествия — будь то просто ДТП с материальным ущербом или авария, в которой пострадали люди — лишь усугубляет степень вины водителя транспортного средства.