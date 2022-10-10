10.10.2022
17:07
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Общество

Нет смысла бежать с места ДТП!

Пункт 2.5 Правил дорожного движения РФ обязывает водителей в случае дорожно-транспортного происшествия остановиться, включить аварийную световую сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, сообщить о случившемся в полицию и оставаться на месте до прибытия оперативных служб. Несмотря на это нередко происходят случаи, когда водитель, попавший в ДТП, по разным причинам спешно покидает место происшествия.

При этом он не задумывается о том, что своими действиями лишает себя возможности на полное и объективное исследование всех обстоятельств ДТП, права на предоставление и сбор доказательств на месте происшествия, свидетельствующих, иной раз, о его невиновности, делает себя заложником, возможно, субъективных объяснений других участников происшествия, «случайных» свидетелей и очевидцев.

Проведение мониторинга и отчетность показывают, что  фактов оставления места ДТП больше, чем в прошлом году. За 9 месяцев т.г. в республике было зарегистрировано 33 таких случаев, а в 2021 — 28.

Напоминаем, что за  оставление  места ДТП  предусмотрено, как минимум, лишение права управлять транспортными средствами или административный арест. ДТП бывают разными: с материальным ущербом или с пострадавшими людьми. Бывают,  водители в первые минуты пугаются, когда понимают,  что по их вине кто-то получил увечья и, поддаваясь  этому чувство, покидают место происшествия. Немаловажную роль в таком поведении водителей играет то, если у водителя нет прав или он находится в состоянии опьянения. Некоторые  полагаются на  «авось на этот раз пронесет», надеются, что нет свидетелей, отсутствуют видеокамеры…

В первую очередь инспекторам ГИБДД оказывают помощь свидетели. Внимательность и неравнодушие участников дорожного движения  очень  помогают. А если никого поблизости в момент ДТП не оказалось, то в этом случае помогают видеокамеры наблюдения, которые установлены  в рамках проекта «Безопасный город». В районах республики, на региональных и федеральных дорогах такие камеры видеонаблюдения тоже имеются. Показания, которые могут помочь установить истинную картину и причины случившегося, дают  и пострадавшие. 

Также сотрудники ГИБДД  совместно работают с уголовным розыском, следствием. Информация передается и службам ППС, ОВО, которые осуществляют патрулирование улиц и нередко по ориентировкам  разыскивают таких «бегунков».

Что грозит за оставление места ДТП?

Наказание зависит от того, насколько тяжкие были последствия. Если, к примеру,  ДТП повлекло  смерть человека или тяжкий вред здоровью, то его виновник попадает под  статью 264 УК РФ, которая предусматривает и лишение свободы.  В других случаях предусмотрено административные наказания лишение водительских прав или административный арест до 15 суток.

Не оставляйте автомашину открытой! Нередки случаи, когда кто-то угоняет автомобиль, через сотню — другую  метров совершает столкновение и повреждает другую машину или же сбивает человека, а затем  сбегает с места происшествия. Конечно, угнанное авто находится быстро, а вот с поиском злоумышленника ситуация обстоит сложнее. Однако и владелец несет  ответственность за оставление транспортного средства без присмотра.

В любом случае оставление места дорожно-транспортного происшествия  — будь то просто ДТП с материальным ущербом или авария, в которой пострадали люди — лишь усугубляет степень вины водителя транспортного средства.

Фото: пресс-службы
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

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