Нет предела совершенству

Не всякий врач решится на учительство. Надо осознать себя, принять себя в этом качестве, быть готовым на постоянное собственное развитие, ведь чтобы отдавать, надо самому это иметь. У врача-лаборанта, заведующей клинико-диагностической лабораторией Детской инфекционной клинической больницы города Туйаары Даниловой желание передавать знания и умения были всегда.

— Когда и как Вы решили заняться профориентацией, Туйаара Георгиевна?

— Когда я работала в Горной центральной районной больнице, в 2004-ом завуч по учебной части Бердигестяхской средней школы № 1 им С.П.Данилова Дина Анатольевна Павлова предложила мне сделать учебную программу, которая помогла бы школьникам правильно сориентироваться в будущей профессии, и я разработала элективный курс «Основы медицинских знаний». Это был курс в рамках программы «Профилизация обучения в школе и социальное партнерство» на основании концепции профильного обучения на старшей ступени, продолжительностью два года. Целью программы было обеспечение более целенаправленной профориентации старшеклассников при выборе будущей профессии через практическую помощь медицинского работника. Профориентационная работа во взаимодействии «Школа — больница» способствует более глубокому познанию всех сторон профессии медицинского работника, правильному самоопределению, самореализации и адаптации во взрослой жизни. В детстве ведь кажется, что все люди в белых халатах — врачи, это потом оказывается, что есть такие специальности, как акушерка, фельдшер, медсестра, фармацевт, что врачи так же разделяются по профилям.

— Какие задачи Вы поставили почти двадцать лет назад перед собой как преподаватель?

— Во-первых: познакомить школьников с проблемами и перспективами современной медицины. Во-вторых: показать связь медицины с другими естественными науками (биология, анатомия, химия, физика, экология и прочими). В-третьих: заложить фундамент знаний будущего специалиста, дать ему основы санитарского, сестринского, врачебного дел. В-четвертых: способствовать приобретению первых навыков медицинской практики, развитию у учащихся умения осуществлять практико-ориентированную деятельность в конкретной ситуации.

— Удалось ли тогда сориентировать детей на медицину?

— Да, в 2006 году по моей программе проучились тринадцать школьников, из них двое поступили в Медицинские ВУЗы (ДВГМУ, Томский медицинский институт), еще двое — в Якутский базовый медицинский колледж. Остальные тоже выбрали профессии, связанные с медициной (ветеринарные отделения ЯГСХА, СХТ, физкультурные отделения ЯГУ и ЯПУ). В следующие годы было примерно так же. Данная программа была апробирована в средних школах №1 и №2 села Бердигестях, защищена на Ярмарке инновационных научно-образовательных проектов молодых ученых и педагогов «Научная молодежь — сельской школе» в рамках республиканской декады научной молодежи, посвященной 50-летию ЯГУ и 40-летию движения молодых ученых Якутии. Как председатель, член экспертной комиссии районной конференции «Шаг в будущее», секции «Медицинские и биологические науки» в Горном районе, я с 2006-2009 годов, участвовала в V региональной конференции «Шаг в будущее», которая проводилась в ЯГУ, в секции «Медицинские и биологические науки» в качестве эксперта в экспертно-судейской комиссии. «Даже если не все мои ученики станут медиками, — думала я, — то знания, полученные на этом курсе, помогут им в жизни, кто-то научится правильно измерять температуру, артериальное давление, делать какие-то другие манипуляции, а кто-то вовремя поймет, что медицина — не его стезя, что тоже хорошо.

— Это было до того, как Вы начали работать в Детской инфекционной?

— Да, в 2011 году я переехала в Якутск, пять лет работала в КДЛ Якутской городской клинической больницы, продолжила педагогический стаж уже в медицинском колледже, веду такие предметы как «Теория и практика общеклинических исследований», «Теория и практика гематологических исследований», «Теория и практика биохимических исследований», «Паразитология». А сейчас студенты-будущие лаборанты, благодаря поддержке главного врача больницы Владимира Владимировича Богдашина, проходят обучение и практику в КДЛ Детской инфекционной клинической больницы. ДИКБ является настоящей кузницей кадров, производственной и клинической базой, социальным партнером Якутского медицинского колледжа и Медицинского института СВФУ.

Скажу честно, зная до сего дня Туйаару Данилову как врача-лаборанта и заведующую клинико-диагностической лабораторией ДИКБ, я почему-то не думала, что она еще и преподает. Ее студенты открыли для меня эту действительно удивительную женщину с еще одной стороны.

— В жизни каждого из нас есть люди, которые оказывали заметное, решающее, влияние на формирование характера и мировоззрения, — пишет лаборант ФКУЗ МСЧ МВД ПО РС (Я) Анна Руфова. — Для меня таким человеком стала преподаватель Якутского медицинского колледжа Туйаара Георгиевна Данилова. Мой учитель, научный руководитель по дипломной работе, в итоге – коллега, человек с огромным кругозором, разнообразными талантами, красивая, душевная, чуткая, с неиссякаемыми энергией и терпением. Меня всегда удивляло, как можно быть таким разносторонним, начиная с заведования лабораторией, преподаванием и заканчивая увлечением живописью, созданием прекрасных кукол. Быть трудолюбивой, активной, жизнерадостной и всё-всё на свете успевать. С неё хочется брать пример. Лев Николаевич Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно иметь только два качества – большие знания и большое сердце. Всем этим обладает Туйаара Георгиевна — опытный наставник, большая труженица и просто надежный друг. Хочу выразить благодарность от себя и от нашей группы. Спасибо за знания, терпение и чуткость. Группа «ФЛ-31» 2014 года выпуска.

— Практическая часть нашей учебы проходила в лаборатории Якутской городской клинической больницы, где работала Туйаара Георгиевна, — продолжает еще одна выпускница ЯМК, ныне коллега Туйаары Даниловой, фельдшер-лаборант Детской инфекционной клинической больницы города Декабрина Герасимова. – Она преподавала у нас предмет «Теория и практика гематологических исследований». Можно сказать, что она открыла нам мир клеток. С ней мы увидели, какие бывают клетки в биологических материалах человека. Как интересно и удивительно было в первый раз увидеть «вживую» клетки, которые до этого всегда были просто рисунком в книжке. Туйаара Георгиевна всегда встречала нас с улыбкой, как и все работники лаборатории. Было очень интересно наблюдать за тем, как быстро, аккуратно и слаженно они работают. Туйаара Георгиевна сыграла важную роль в становлении нас как медицинских лабораторных техников. Группа ФЛ-31 2015 год выпуска

В 2011 году в медколледже Туйаара Георгиевна преподавала у нас «Теорию и практику гематологических исследований». Она работала врачом в КДЛ городской клинической больницы, и мы ходили на практику в лабораторию, поэтому практические занятия проходили интересно и продуктивно. На ее занятия мы всегда ходили с удовольствием. Спасибо огромное Туйааре Георгиевне за ее профессионализм, доброжелательность, положительный настрой, интересные уроки и полученные знания! Выпускники группы ФЛ-31 2012 года.

Согласитесь, приятно, когда о тебе так отзываются твои ученики.

— Наверное, без специального педагогического образования сложно преподавать?

— Обучение будущих специалистов очень ответственно, требует много знаний, терпения, все время приходится обновлять свои знания, так как клиническая лабораторная диагностика связана со всеми разделами медицины, со всеми органами и системами организма человека. Я люблю преподавать, передавать свой опыт, свои знания. Трудно было во время пандемии обучать онлайн, но научилась и этому.

Мне кажется, для нее ничего невозможного просто не существует: врач-лаборант с педагогическим стажем в почти 18 лет, художник-дизайнер, моделирует одежду, шьет, рисует. Поистине нет предела совершенству!