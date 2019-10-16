Нет наливайкам!

В Госсобрании (Ил Тумэн) прошёл дискуссионный «круглый стол» по обсуждению законопроекта «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с представителями общественных организаций республики.

Вела «круглый стол» руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госсобрания (Ил Тумэн) Антонина ГРИГОРЬЕВА. В ходе обсуждения законопроекта выслушаны все мнения и предложения от представителей общественных организаций.

Руководитель Регионального Штаба «МГЕР» Василий ПОПОВ:

– «Молодая Гвардия Единой России» поддерживает по всей России этот законопроект. Мы очень рады, что он принят в первом чтении. Поводом для начала борьбы стали многочисленные жалобы граждан. Людей не устраивает, что у них под окнами, во дворах, на детских и спортивных площадках нередко в ночное время нарушается порядок из-за распития алкоголя, купленного в «наливайках».

«Наливайками» называют небольшие магазины в многоквартирных домах, торгующие алкоголем на розлив и на вынос.

Василий Анатольевич предложил в рамках этого законопроекта увеличить минимальный размер зала обслуживания от 20 до как минимум 40 кв. метров, также добавить обязательное условие продажи алкогольной продукции – то есть кроме условия вскрытия бутылки, продавец обязательно должен наливать алкогольную продукции в стакан, таким образом исключится возможный вынос алкоголя.

Также отметил, что среди собравшихся представителей было много молодежи, которая неравнодушна к этой проблеме.

Молодая гвардия выступает за всяческое ограничение распития, потребления алкогольной продукции! Мы против наливаек! Наливайкам бой!