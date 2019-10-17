В Якутске выявлены «лже-кафе»

16 октября Управлением муниципального контроля окружной администрации города Якутска организован очередной совместный рейд по объектам, реализующим алкогольную продукцию, для выявления «лже-кафе» на территории города, осуществляющих продажу алкогольной продукции в пунктах общественного питания.

В рейде приняли участие представители Министерства по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я), МУ МВД РФ «Якутское», Управления Роспотребнадзора по РС (Я), Межрайонной инспекции ФНС России № 5, структурных подразделений Окружной администрации города Якутска, регионального отделения ОНФ.

В ходе рейда осмотрены 7 объектов торговли в округах и пригородах города Якутска. В отношении данных баров и кафе ранее зафиксированы жалобы от горожан, либо вынесены предписания по устранению нарушений. По результатам проверки на предмет соответствия ГОСТу 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования» выявлен ряд нарушений, таких как отсутствие контрольно-кассовой техники, несоответствие ценников, отсутствие «Уголка потребителя», несоответствие заявленной категории общепита, нецелевое использование объекта.

Отметим, что один из осмотренных объектов принадлежит предпринимателю, который намеревается открыть точку общественного питания с розничной продажей алкогольной продукции в непосредственной близости от образовательного объекта – частного детского сада. Также выявлены точки продажи алкогольной продукции, зарегистрированные как объекты индивидуального жилищного строительства, то есть жилые дома и гаражи.

«В списке предприятий розничной торговли алкогольной продукцией порядка 70 объектов, по которым выявлены те или иные нарушения. Часть из них уже закрыты, часть объектов привели в соответствие с требованиями законодательства. Мы постоянно мониторим ситуацию», — прокомментировала по итогам рейда начальник управления муниципального контроля Анна Александрова.

Отметим, что в настоящее время рассматривается законопроект о внесении изменений в статью 16 федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Документ предлагает запрет на торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Предполагается, что данное ограничение будет способствовать борьбе с категорией «лже-кафе».

Главный специалист Департамента предпринимательства и потребительного рынка Лариса Федорова отметила, что увеличение в Якутске количества так называемых «лже-кафе» остается острым вопросом. В связи с этим у горожан возникают недовольство и жалобы.

«Основные нарушения — это несоответствие санитарным нормам, отсутствие зала для посетителей и туалетных комнат, канализации и водоснабжения, неправильное оформление ценников, отсутствие «Книг отзывов и предложений». В нескольких заведениях деятельность осуществляется без контрольно-кассовой техники, в связи с чем нами выписаны протоколы об отсутствии ККТ. Во многих заведениях отсутствует подключение к ЕГАИС», — сообщила Лариса Федорова.

По результатам контрольного рейда в Роспотребнадзор и Министерство по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я) будут направлены соответствующие представления. —