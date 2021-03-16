Несущие свет и знания. Памяти друга, коллеги

Диктатор должен бояться своего переводчика и своего дантиста, потому что они более могущественны, чем они сами.

У.Черчилль

40 дней, как от нас ушла Любовь Андреевна Захарова, переводчик божьей милостью, коллега, друг. Как правило, в такие скорбные даты коллеги и друзья расписывают, какой хороший был человек, перечисляют все цацки в виде каких-то званий, наград (атрибуты только лишь для некролога). В память о ней, моей подруге и коллеге Любе Захаровой, я буду говорить с вами о профессии переводчика.

Переводчик — специалист, который должен качественно и полно передать мысли человека, говорящего на другом языке. На самом деле это — редкая профессия. Имею в виду нас, переводчиков, не так много как врачей, учителей, юристов, инженеров и экономистов, которые есть везде. Немудрено, что люди мало информированы и почти ничего не знают про профессию переводчика. Все думают, что раз кончил иняз, значит, может все переводить. На самом деле далеко не так.

Есть разные виды перевода: синхронный, последовательный устный, письменный, специализированный, литературный, уличный, экскурсионный… Все виды деятельности человека нуждаются в адекватном качественном переводе на другой язык, если это будет необходимо. Немного остановимся на видах перевода.

Синхронный перевод (или конференц-перевод) — один из самых сложных, трудоемких и требующих особой компетенции видов устного перевода, который осуществляется практически одновременно с речью выступающего. Переводчик-синхронист должен быть профессионалом высочайшего класса, с молниеносной скоростью реакции, памяти, внимания, стрессоустойчивости.

Последовательный перевод — один из видов устного перевода, при котором переводчик начинает переводить после речи оратора или части выступления оратора. Здесь требуется хорошая подготовка, высокий уровень интеллектуального развития, идеальное знание языка, богатый лексический запас, высокая эрудиция, быстрая реакция, хорошая дикция. Самое главное, досконально разбираться и знать тему, лексикон и терминологию тематики выступающего, чтобы точно, четко без речевых ошибок излагать смысл сказанного оратором.

Письменный перевод — в настоящее время наиболее востребованный вид перевода. Письменные переводчики работают в крупных компаниях, научных институтах, обслуживают свое руководство. Понятно, что один человек не может охватить все темы и все виды этой сложнейшей работы. Поэтому получается, что именно письменные переводчики работают в каком-то определенном направлении: медицине, биологии, физике, астрономии, юриспруденции, нефтегазовой отрасли, строительстве, экономике и т.д. Такая узкая специализация дает возможность для переводчика достичь высокого качества исполнения, ибо переводчик работает в одном направлении, с определенной терминологией, лексиконом, в котором со временем он становится профессионалом наравне со специалистами данной отрасли. Я могу об этом судить от первого лица, 20-летний опыт работы в области космофизики дает мне право судить об этом.

Здесь же литературный перевод, который сродни писательству. При литературном переводе переводчик — почти что писатель если не больше. Недавно пересматривали сериал «Братья Карамазовы». Дочь меня стала пытать, насколько мне близки идеи Достоевского, люблю ли я его произведения, манеру изложения, поднимаемые им темы, и почему все произведения его стали мировыми бестселлерами. На самом деле, я встречала очень мало людей, которые буквально «умирали» от его произведений у нас в стране. Тогда моя дочь пришла к заключению, что скорее всего, наверняка, в этом большая заслуга переводчиков, которые сделали очень хороший перевод на иностранные языки, по принципу «Оригинал — это плохой перевод». Поэтому иностранные читатели обожают Достоевского и его произведения. Надо будет почитать перевод работ Достоевского на английском языке.

Терехова Евгения Викторовна

Где готовят переводчиков? В этом вопросе мне очень помогла моя подруга из Владивостока, Терехова Евгения Викторовна — заведующая кафедрой иностранных языков Дальневосточного отделения РАН, доктор филологических наук, преподаватель и переводчик-синхронист с более, чем 30-летним стажем, член Правления Союза переводчиков России (СПР), руководитель Приморского отделения СПР. Я ее спросила. как много переводчиков-синхронистов у нас, на Дальнем Востоке, где готовят их, вообще, какие перспективы в этом роде деятельности.

Евгения Терехова в кабинке с аппаратурой синхронного перевода.

— В свое время я кончила Высшие курсы переводчиков МГПИЯ им. М.Тореза, стажировалась по Программе сенатора Фуллбрайта в Монтерейском институте международных исследований в течение 2 лет, по специальности работаю более 30 лет. С гордостью могу сказать, что моим учителем по синхронному переводу является Палажченко Павел Русланович — личный переводчик Эдуарда Шеварднадзе и Михаила Горбачева (помните с усами, всегда за спиной Горбачева), политический аналитик, автор ряда книг и многочисленных публикаций. Кратко могу сказать, что переводчиков-синхронистов в стране немного, это не массовая профессия. Переводчики-синхронисты — штучный товар. Выпускают синхронистов МГИМО, МГУ, МГПИЯ, также готовят сильных специалистов в Нижнем Новгороде, Астрахани и, конечно, Санкт-Петербурге. Не забыть упомянуть Военный институт переводчиков. Все основные переводческие школы находятся в Москве, причем, они все под эгидой МИД РФ, что сам по себе мощный партнер и спонсор. Филологические факультеты и вузы номинально готовят и выпускают специалистов с названием «филолог-переводчик». Как правило, это устные переводчики без опыта работы, имеющие кое-какие знания определенного языка, но совершенно без компетенций. Требуется большая работа по ДОВОДКЕ этих специалистов до компетенций настоящего переводчика, способного качественно выполнять синхронный, или последовательный устный переводы.

На Дальнем Востоке высокопрофессиональных переводчиков-синхронистов всех знаю, могу перечислить. На весь Дальний Восток с английским языком 8 человек, с китайским — 6, из них 2 — этнические китайцы, но живут во Владивостоке, с японским — 2, с корейским — 1, с немецким — 1.

Моя давняя мечта — создать Центр переводческого мастерства у нас, именно на Дальнем Востоке. Нужны свои специалисты. Если еще учесть, что Китай стал готовить переводчиков с разными языками, так что конкурент вырос у нас под боком. А пока всю работу по синхронному или конференц-переводу берет на себя Москва и закрывает все крупные мероприятия своими кадрами. Москва, честно говоря, никого, кроме своих, не подпускает к работе. Когда крупные международные мероприятия идут во Владивостоке или в каком-нибудь другом дальневосточном городе, нас, переводчиков из Дальнего Востока, нанимает Москва. Обычно меня на такие работы вербует Москва.

Для создания Центра переводческого мастерства требуется сильный спонсор. Оборудование, аппаратура стоят очень дорого, кроме того, нужны преподаватели, чтобы учить молодежь, чтобы делать ДОВОДКУ вылупившихся только что из вузов филологов до компетенций переводчика. К сожалению, моя идея пока зависает в воздухе, хотя руководство региона понимает, как необходимо иметь своих профи в этом деле, особенно когда наступают времена подготовки к крупным событиям, типа форумы АТЭС и им подобным. Проходит мероприятие, опять благополучно забывают до следующего раза. И так много лет…

А что у нас? Получается, мы с Любой Захаровой проработали в Институте космофизических исследований и аэрономии под руководством незабвенного Юрия Георгиевича Шафера более 20 лет, в Отделе научно-технической информации, сидели в одном кабинете, делали письменный научный перевод статей наших ученых-космофизиков в научные издания, докладов — на международные конференции, я вела всю международную переписку директора (у него были обширные связи по науке по всему миру), выполняли последовательный перевод выступлений наших ученых и зарубежных гостей — ученых со всего мира. Это была мощная практика, мы сами всему учились на ходу. Опыт приходит с годами. За 20 лет чего только не было… На самом деле, оказывается, мы были письменными переводчиками с высокой компетенцией по своим научным направлениям, например, Люба особенно удачно переводила тему по широким атмосферным ливням (ШАЛ) космических лучей, руководителями данного направления науки в нашем Институте были Лауреаты Ленинской премии Дмитрий Данилович Красильников и Никодим Николаевич Ефимов. Я за перевод работ сотрудников этих подразделений даже не бралась, потому что мы с Любой негласно поделили институтские лаборатории по направлениям. Мне же импонировала тема полярных сияний, ионосферных исследований, короче, аэрономическое направление, Любе — астрофизика. Тогда никаких гуглей, интернета не было, только словари — наше оружие. Физический словарь бордового цвета мы с Любой истрепали вдоль и поперек, мне иногда казалось, что мы знаем большинство слов из данного словаря.

Юрий Ильич Гальперин на Лене с участниками конференции.

Я уж не говорю о русско-английском словаре под редакцией Гальперина, кстати, его сын — Юрий Ильич Гальперин, доктор физико-математических наук из Института космических исследований (ИКИ РАН) — не раз бывал в Якутске. Горжусь тем, что однажды он даже попросил меня сделать письменный перевод его научной статьи на английский язык, это — ученый с мировым именем, прекрасно владеющий английским, с молоком матери впитавший почти весь лексикон, все правильные и неправильные глаголы английского языка! Юрий Ильич объяснил просто: «Капа, говорить и выступать мне на английском намного легче, чем делать тщательный скрупулезный письменный перевод текста. Я знаю, ты сделаешь это лучше меня». Большей похвалы и большего признания в жизни я не могла ожидать за свой скромнейший интеллектуальный труд за грошовую, самую низкую по сетке зарплату старшего лаборанта (ставки переводчика не предусматривалось) в научном институте, где именно Боги обжигали горшки.

Лауреат Нобелевской премии, астрофизик Джеймс Кронин с Никодимом Ефимовым, лауреатом Ленинской премии.

Люба много лет работала с лауреатом Нобелевской премии Дж. Крониным, американцем, астрофизиком с мировым именем, который тоже не раз посещал установку ШАЛ в Октемцах, в качестве гостей Красильникова и Ефимова.

Доктор Кронин на Ленских столбах.

Здесь следует упомянуть про других наших коллег: почти во всех институтах системы Академии наук работали научно-технические переводчики. Евгений Неспанов в физтехе, Ирина Местникова и Изабэлла Шафтан в геологии, Нинель Бройдо и Нина Васильева в мерзлотке, это те, кто с нами начинал и с кем по профессии и по жизни мы шли рядом. Из «свободных художников» прекрасно делали технический устный перевод с японским языком Дмитрий Оконешников, огромного опыта набрался в Нерюнгри и не только, также Надечка Захарова. Она была хороша при переводе всех железных штучек, как я называла, технические и строительные термины для нее были как орешки щелкать.

Идет последовательный устный перевод на семинаре.

Мы же с Любой были как одно целое. Всегда вместе. Всегда рядом. Я всегда озабоченная, старательная, перфекционистка, Люба — веселуха, певунья, юмористка, тамада, чтица стихов, артистка… Всегда успокоит, все невзгоды и неприятности превратит в смех и шутку. Когда пришла горестная весть об уходе Любушки из жизни, мне несколько человек прислали по ватсапу так называемую японскую песню Любы «У моря, у синего моря», как память о ней.

Я же посвятила ей этот мой рассказ о нашей профессии, профессии переводчика. Этой трудной сложной профессией Люба овладела в полной мере, она была настоящим письменным научно-техническим переводчиком, когда надо — последовательный устный перевод ей давался совершенно легко. Благодаря своему характеру, харизме, открытости она легко входила в контакт с любым собеседником, красавицей ее трудно назвать, но стоило ей только открыть рот, и вы все забываете, потому что перед вами — новый человек, доселе вам не знакомый. В другое время из нее вышел бы прекрасный дипломат и общественный деятель. Просто время, в котором нам довелось жить, не дало нам крылья для взлета, возможности раскрыться, показать в полной мере свои способности и таланты. И наше время ушло безвозвратно.

Вот так рядом — по работе и по жизни.

У каждого времени свои герои. Каждая профессия имеет свой звездный час. Когда-то были востребованы космонавты, врачи, летчики, военные, ученые, потом пошли прагматичные экономисты и бухгалтера, ушлые юристы и эффективные менеджеры. Переводчики были нужны издревле, как только человек научился говорить, строить фразы и общаться, до дней сегодняшних, когда сильные мира сего решают судьбы мира, судьбы народов, когда мир стал так силен и одновременно так уязвим и слаб. Как сказал один философ: «Переводчики — теневые герои литературы, зачастую забытые деятели, дающие возможность разным культурам общаться друг с другом, показавшие нам, что все мы, люди с разных уголков земли, живем в одном мире». И сегодня, как никогда прежде, на фоне всего, что творится во всем мире, нужна и важна профессиональная качественная работа переводчика, чтобы день, в котором мы все гости, стал светлее и разумнее.

Фотографии любезно предоставлены В.Николаевым из фотоархива В.С.Мержевича (ИКФИА СО РАН) и архива Марии Гаврильевой.