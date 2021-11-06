Несравненная Далаана придумала, как заработать в пандемию!

Можно только посочувствовать нашим звездам – с этой пандемией все они значительно потеряли в своих доходах. Свадеб нет, юбилеев нет, корпоративов нет. Сплошная удаленка и онлайн. Откуда у звезд возьмутся гонорары? Некоторые работают в Театре эстрады, получают зарплату из бюджета, но она совсем невелика.

Звездам приходится рекламировать товары и услуги в своих соцсетях. Некоторые преподают вокал, другие пекут пироги да булки, в общем, всячески ухищряются кто во что горазд.

А вот звезда якутской эстрады Далаана придумала, как заработать на своей популярности и таланте! Она объявила акцию, посвященную 20-летию своей творческой деятельности. И недорого продает фонограммы своих песен. Оптом дешевле, закон рынка. Приобретя их, фанаты Далааны могут петь вместе с ней! Креативная экономика республики, а именно сектор шоу-бизнеса получил новое дыхание – продавать не только конечный продукт – песню в записи, но и полуфабрикат, то есть фонограмму. Посмотрим, приживется ли на рынке новый и столь специфичный товар — фонограмма от исполнителя.