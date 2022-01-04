Несовершеннолетние в следственном изоляторе изготовили новогодние поделки

Новогодние приготовления в следственном изоляторе проходили в рамках кружка декоративно-прикладного творчества. В этот раз серия увлекательных занятий получила название «На пороге Новый год…»

Несовершеннолетние, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, совместно с сотрудниками воспитательной службы изготовили красивые и необычные поделки и резные снежинки.

Также они узнали об истории праздника и его традициях, поговорили о социальных и семейных ценностях.