04.01.2022
16:26
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Общество

Несовершеннолетние в следственном изоляторе изготовили новогодние поделки

Новогодние приготовления в следственном изоляторе проходили в рамках кружка декоративно-прикладного творчества. В этот раз серия увлекательных занятий получила название «На пороге Новый год…»

Несовершеннолетние, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, совместно с сотрудниками воспитательной службы изготовили красивые и необычные поделки и резные снежинки.

Также они узнали об истории праздника и его традициях, поговорили о социальных и семейных ценностях.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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