Несмотря на санкции, к концу года доходы бюджета выросли — Минфин Якутии

Несмотря на санкционное давление, бюджет Якутии показывает высокие темпы роста валового регионального продукта и индекс промышленного производства. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях заявил министр финансов республики Валерий Жондоров, сообщает ЯСИА.

«Санкционное давление, которое оказывалось на экономику России, безусловно, сказывалось и на экономике Якутии. Первое полугодие было достаточно неустойчиво с точки зрения прогнозов. Но по итогам восьми месяцев мы начали чувствовать устойчивое поступление доходов», — сказал он.

Министр финансов отметил, что за девять месяцев доходы Якутии составили 241 млрд рублей при плане в 275 млрд за год. «Это 88%, что достаточно хороший, высокий процент исполнения за три квартала. При этом мы получили на 30 миллиардов доходов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о том, что темпы роста валового регионального продукта и индекс промышленного производства составили хорошие 8%. Это выше, чем в среднем по России», — сказал Валерий Жондоров.

Он сообщил, что бюджет этого года будет скорректирован на доходы в 43 млрд рублей. 15,5 млрд составят дополнительные собственные доходы, остальное – федеральные средства и из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

«Бюджет этого года превысит 300 млрд рублей. Это выше, чем было запланировано в начале года», — заявил министр. Валерий Жондоров отметил, что расходы бюджета за девять месяцев составили 239 миллиардов рублей, что составляет 77% от 310 миллиардов, запланированных на текущий год. «При этом при корректировке мы также повышаем объёмы расходов до 350 миллиардов. Основными приоритетными расходами остаются расходы социального значения. В этом году большой объём средств выделялся на поддержку семей с детьми, и эта программа исполняется в приоритетном порядке. Кроме того, идёт исполнение региональных проектов по десяти направлениям», — сказал он.