Неслышащие дети выступили на одной сцене со звездами якутской эстрады

В КЦ «Сергеляхские огни» состоялся благотворительный концерт. Средства, собранные от концерта, будут направлены в пользу одаренных детей-инвалидов из социально необеспеченных семей. Им представилась возможность участвовать в международных конкурсах, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Казани.

«Наша акция состоялась благодаря добрым людям, сидящим в зале, которые по зову сердца пришли поддержать наших детей», — сказала, открывая благотворительный концерт, директор республиканской школы-интерната для неслышащих обучающихся Оксана Винокурова.

Счастливый шанс выступить на одной сцене вместе с мэтрами якутской эстрады выпал неслышащим ребятам из школьного ансамбля жесто-мимической песни «Поющие сердца». Под аккомпанемент духового оркестра вместе с симфоническим хором спел инклюзивный ансамбль «Веселые нотки». Фольклорный ансамбль «Дьиэрэй» исполнил песню на якутском языке. Оглушительные аплодисменты сорвали танцоры из ансамбля «Сандаар» и школьники, продемонстрировавшие коллекцию авангардных костюмов «Берестяная песня» театра мод «Ча5ыл».