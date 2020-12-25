Несчастный случай на трассе в Якутии

Прокуратура Момского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Чурапчинского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2019 года на трассе «Арктика» около с. Сасыр Момского района, обвиняемый, находясь за рулем автомобиля «КАМАЗ», оказывая потерпевшему помощь в извлечении его автомобиля «Mitsubishi Canter» из снега, не проявив должную осторожность, наехал на него, зажав его между двумя транспортными средствами.

В результате полученных многочисленных травм, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и возместил потерпевшему причиненный ему вред.