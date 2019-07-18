Несчастный случай произошел на железнодорожной станции в Якутии

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Беркакит Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) на железнодорожной станции Беркакит подозреваемый, являющийся грузчиком местного транспортного предприятия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, предложил своей знакомой прокатиться на вилочном автопогрузчике. Проявляя преступную небрежность, он усадил женщину на водительское сиденье и надавил ногой на педаль газа, после чего погрузчик тронулся с места и опрокинулся с дебаркадера на железнодорожные пути. Голова потерпевшей оказалась придавленной крышей погрузчика. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Грамотно спланированные и проведенные следователями следственного управления проверочные мероприятия позволили опровергнуть выдвигаемые подозреваемым доказательства своей невиновности в гибели женщины. В результате свою вину в совершении преступления он признал и раскаялся в содеянном. Сожитель погибшей, находившийся на месте преступления и активно поддерживавший первоначальную позицию подозреваемого, также изменил свои показания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.