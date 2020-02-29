Несанкционированные выезды на лед опасны для жизни – ГИМС

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) совместно с административной комиссией администрации г. Якутск, представителями Всероссийского общества спасения на водах и съемочной группой Вести Саха провели совместный рейд в районе Зеленого луга города Якутска по недопущению несанкционированных выездов автотранспортных средств на лед. Мероприятие прошло в рамках четвертого этапа акции «Безопасный лед».

– В ходе рейда проведены индивидуальные беседы с водителями и пассажирами автотранспортных средств по мерам безопасности на льду с вручением тематических листовок, – сообщила Майя Жиркова заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РС (Я).

Напомним, что за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа в размерах: для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Главное управление напоминает! Уважаемые жители и гости республики! Пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами и выполняйте требования всех информационных знаков, так как за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом. Важно помнить, что нарушение правил может привести к трагедии.