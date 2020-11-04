Нерюнгринскому району Якутии — 45 лет

Галина Данчикова поздравила жителей Южной Якутии с 45-летием Нерюнгринского района

С замечательной датой жителей Нерюнгринского района в канун Дня народного единства поздравила депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова.

Дорогие нерюнгринцы!

Уважаемыe жители угольного края нашей Якутии!

Нерюнгринскому району — 45 лет. Не успеем оглянуться, как исполнится полвека.

Для Южной Якутии с ее развивающейся базовой отраслью экономики – угольной промышленностью – это не возраст. Это продолжение большого пути, который начали строители. На месте вековой тайги они построили Нерюнгринский угольный разрез – флагман угледобывающей промышленности Якутии и Нерюнгринскую ГРЭС — главный оплот энергообеспечения юга республики.

Благодаря энтузиазму, патриотизму и мужеству первостроителей, героическим усилиям нерюнгринцев вместо палаточных городков за кратчайшее время подняли с нуля современный промышленный и культурный центр.

Прибывшие со всей многонациональной страны посланцы ударным трудом воплотили в жизнь грандиозные планы великих Всесоюзных строек и передали эстафету тем, кто продолжает сегодня на принципах государственно-частного партнерства создавать и развивать горно-металлургические компании, угольные комплексы, экспортировать якутский уголь.

Нерюнгринский район остается самым привлекательным для инвестиций и комфортным для проживания. С центральными регионами страны Нерюнгри связывает железная дорога. Железнодорожное сообщение остается наиболее доступным и популярным у жителей угольного края транспортом. С открытием регулярного пассажирского движения в Нижнем Бестяхе стальная магистраль и железнодорожный узел Беркакит получили новый импульс развития.

С прошлого года в рамках Комплексного плана модернизации транспортной инфраструктуры в столице Южной Якутии реконструируется аэропорт Нерюнгри.

Поздравляя жителей Южной Якутии с 45-летием Нерюнгринского района и Днем народного единства, хочу пожелать всем творческих стремлений, новых достижений и открытий на родной земле, и что очень важно особенно сегодня — крепкого здоровья и силы духа в непростое из-за эпидемиологической обстановки время. Будьте счастливы, дорогие нерюнгринцы, берегите себя, своих близких. Верьте в свои силы и в нашу Россию, которая обязательно преодолеет трудности. С праздником!

«Свой» человек в Южной Якутии

Депутат поздравила нерюнгринцев неслучайно. В Южной Якутии она «свой» человек, много раз приезжала сюда по рабочим делам. Будучи председателем правительства республики уделяла особое внимание социально-экономическому развитию территории.

Как депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Галина Данчикова приезжала в Нерюнгринский район на региональную неделю. Парламентарий провела рабочие встречи по обращениям граждан, поступившим в ее адрес, с предпринимательским сообществом района и резидентами ТОР «Южная Якутия» обсуждала вопросы совершенствования федерального законодательства.

Под патронатом депутата в поселке Серебряный Бор находится единственный в республике специализированный детский дом-интернат. Благодаря Галине Данчиковой здесь установлен лифт, и теперь маломобильных детишек не нужно носить на руках по лестнице.

Положительное заключение госэкспертизы получено на проект пристроя к центру нового здания. Вопрос расширения площадей далеко не праздный. Детям, нуждающимся в постоянном уходе требуются соответствующие условия.

На личном контроле депутата находятся Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и центр для детей с ограниченными возможностями слуха «СУВАГ» в Нерюнгри.

«Эти учреждения относятся к социальной сфере и нуждаются в особом внимании. Надо выстраивать системно межведомственное взаимодействие с министерствами здравоохранения, образования и социальных служб на местах», — считает Галина Данчикова.

Посещая детскую поликлинику ЦРБ, которая готовилась к приему маленьких пациентов, Галина Данчикова интересовалась не только качеством капитального ремонта, финансируемого из федерального бюджета, но и как модернизируются объекты здравоохранения, прописанные в «дорожной карте» , утвержденной Главой Якутии Айсеном Николаевым.

В прошлом году на встрече с коллегами-депутатами районного, городских и поселковых советов Нерюнгринского района, молодежным парламентом обсуждались законодательные инициативы от депутатского корпуса Нерюнгринского района. Галина Данчикова рассказала о работе в высшем законодательном органе страны, ответила на вопросы депутатов.

В этом году, в священный для всех россиян праздник Победы, Галина Иннокентьевна поздравила по телефону участника Великой Отечественной войны Валерия Михайловича Спиридонова.

Ветеран был приятно удивлен, как он сам сказал, звонку из Москвы. Валерий Михайлович рассказал, что почти 45 лет живет в Чульмане. Хорошо помнит те годы, когда в поселке начали строить первые каменные дома, школы, детские сады.

Галина Иннокентьевна искренне поблагодарила Валерия Михайловича за мирное небо, от всей души пожелала ветерану крепкого здоровья, бодрости духа, заботы и внимания родных и близких. И чтобы воспитанники не забывали своего учителя, который является для них примером в жизни.