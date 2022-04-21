Нерюнгринское местное отделение «Единой России» запустило в работу новый проект

В международный день культуры в рамках федеральной партийной программы «Культура малой родины», а также в честь 100-летия Республики Саха (Якутия) Нерюнгринское местное отделение партии «Единая Россия» запустило в работу новый проект «Лица городов Якутии».

Участниками данного проекта выступили члены ВПП «Единая Россия» и учащиеся детских школ искусства Нерюнгринского района. Организаторы проекта ставили перед собой две задачи: познавательную – рассказать ребятам об определенном населенном пункте Республики Саха (Якутия), и художественную – изобразить «портрет», выбранного населенного пункта на холсте.

Первопроходцем данного проекта стал секретарь Нерюнгринского местного отделения партии «Единая Россия» и глава Нерюнгринского района – Роман Щегельняк.

Итогом партийного проекта «Лица городов Якутии» станет выставка рисунков, интервью с воспитанниками ДШИ, которые поделятся своими впечатлениями об участии в проекте.

С нетерпением ждем результатов выставки и желаем ребятам творческих успехов и вдохновения!