21.04.2022
12:52
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Общество

Нерюнгринское местное отделение «Единой России» запустило в работу новый проект

В международный день культуры в рамках федеральной партийной программы «Культура малой родины», а также в честь 100-летия Республики Саха (Якутия) Нерюнгринское местное отделение партии «Единая Россия» запустило в работу новый проект «Лица городов Якутии».
Участниками данного проекта выступили члены ВПП «Единая Россия» и учащиеся детских школ искусства Нерюнгринского района. Организаторы проекта ставили перед собой две задачи: познавательную – рассказать ребятам об определенном населенном пункте Республики Саха (Якутия), и художественную – изобразить «портрет», выбранного населенного пункта на холсте.
Первопроходцем данного проекта стал секретарь Нерюнгринского местного отделения партии «Единая Россия» и глава Нерюнгринского района – Роман Щегельняк.
Итогом партийного проекта «Лица городов Якутии» станет выставка рисунков, интервью с воспитанниками ДШИ, которые поделятся своими впечатлениями об участии в проекте.
С нетерпением ждем результатов выставки и желаем ребятам творческих успехов и вдохновения!

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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