30.09.2021
16:11
110

Культура

Нерюнгринский театр кукол выступил в Костроме

В рамках проекта министерства культуры в Костроме гостил театр кукол Республики Саха, сообщает газета «Сельская новь».

Показы спектаклей в рамках проекта «Большие гастроли для детей и молодёжи» прошли в костромском театре кукол с 21 по 25 сентября.

Программа, запущенная по инициативе президента России Владимира ПУТИНА в 2014 году, охватывает все регионы, а также в масштабном гастрольном проекте участвуют русскоязычные театры из ближнего зарубежья.

В Кострому приехал Нерюнгринский театр кукол Республики Саха (Якутия). Он представил спектакли для разных возрастов. Выступления якутских артистов увидели десятки костромских гостей «Больших гастролей». В выездной репертуар коллектив включил постановки для взрослых «Судьба» (12+) и детей — «Песнь тундры» (6+), «Мойдодыр» (3+).

Источник: http://antropovo.smi44.ru/2021/09/30/bolshie-gastroli-iz-yakutii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх