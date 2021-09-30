Нерюнгринский театр кукол выступил в Костроме

В рамках проекта министерства культуры в Костроме гостил театр кукол Республики Саха, сообщает газета «Сельская новь».

Показы спектаклей в рамках проекта «Большие гастроли для детей и молодёжи» прошли в костромском театре кукол с 21 по 25 сентября.

Программа, запущенная по инициативе президента России Владимира ПУТИНА в 2014 году, охватывает все регионы, а также в масштабном гастрольном проекте участвуют русскоязычные театры из ближнего зарубежья.

В Кострому приехал Нерюнгринский театр кукол Республики Саха (Якутия). Он представил спектакли для разных возрастов. Выступления якутских артистов увидели десятки костромских гостей «Больших гастролей». В выездной репертуар коллектив включил постановки для взрослых «Судьба» (12+) и детей — «Песнь тундры» (6+), «Мойдодыр» (3+).