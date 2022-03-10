Нерюнгринский район принял беженцев с ДНР, ЛНР и Украины

В Нерюнгринский район прибыли еще 12 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и Украины.

По состоянию на 10 марта в Нерюнгринский район Якутии прибыли 12 граждан, вынужденно покинувших Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику и Украину. Это четыре семьи с несовершеннолетними детьми.

Всем прибывшим семьям оказывается содействие в социально-бытовом обустройстве: дети устроены в образовательные учреждения (двое — в школу, один – в детский сад), медицинским учреждением проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, медосмотры.

Вновь прибывшим семьям с участием жителей Нерюнгринского района оказана помощь в виде медикаментов, детского питания, одежды.