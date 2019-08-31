31.08.2019
14:13
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Происшествия

Нерюнгринский бомр покатался на чужом авто

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестные угнали его автомобиль.

Сотрудниками уголовного розыска установлен причастный к данному преступлению безработный 19-летний молодой человек.

Установлено, что подозреваемый заметил припаркованный возле дома по улице Карла Маркса автомобиль потерпевшего и решил совершить угон, чтобы покататься на нём. Удостоверившись, что рядом никого нет, злоумышленник отжал дверь автомашины и проник внутрь транспорта. Когда ему надоело, он оставил машину в одном из дворов.

Автомашина была обнаружена в исправном состоянии и возвращена владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон», санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

Источник: Пресс-служба МВД Республики Саха (Якутия)
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