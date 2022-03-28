Нерюнгринских игроманов пресекли

В Нерюнгри пресечена преступная деятельность организатора зала игровых автоматов

Прокуратура города Нерюнгри направила в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, то есть организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, обвиняемый в целях получения незаконного дохода, вступил в преступный сговор с женщиной, предложив ей выполнять функции администратора игрового зала, который он оборудовал 10 игровыми автоматами.

Преступная деятельность игрового зала пресечена сотрудниками отдела УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в г. Нерюнгри при проведении оперативно-розыскных мероприятий, игровое оборудование изъято.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в совершении данного преступления в полном объеме. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или без такового.

В отношении соучастницы ранее Нерюнгринским городским судом вынесен обвинительный приговор.

Обвинительное заключение по вышеуказанному делу утверждено прокурором города, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.