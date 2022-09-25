25.09.2022
15:24
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Спорт
Нерюнгринские спортсмены победили на турнире «Ливадийский ринг»
Спортсмены Нерюнгринского боксерского клуба «БООТУР» под руководством тренера Пилевина Анатолия Александровича одержали достойную победу в Приморском крае в турнире «Ливадийский ринг» где принимали участие 152 человека , в том числе участники из Белоруссии.
В период с 18 по 21 сентября соревнования проходили в городе Находка .
В турнире участвовали Нерюнгринские спортсмены 2009-2013 годов рождения .
Ребята показали отличный результат завоевав призовые места :
1 место Черданцев Павел
2 место Сабирзянов Алан
3 место Панавкин Захар , Шалагин Давид , Дюжев Тимур , Судник Кирилл.
Сабирзянов Алан получил приз: «За волю к победе»
Поздравляем ребят и тренера с высокими результатами !
Источник: тгк NERULIFE
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