Нерюнгринские спортсмены победили на турнире «Ливадийский ринг»

Спортсмены Нерюнгринского боксерского клуба «БООТУР» под руководством тренера Пилевина Анатолия Александровича одержали достойную победу в Приморском крае в турнире «Ливадийский ринг» где принимали участие 152 человека , в том числе участники из Белоруссии.

В период с 18 по 21 сентября соревнования проходили в городе Находка .

В турнире участвовали Нерюнгринские спортсмены 2009-2013 годов рождения .

Ребята показали отличный результат завоевав призовые места :

1 место Черданцев Павел

2 место Сабирзянов Алан

3 место Панавкин Захар , Шалагин Давид , Дюжев Тимур , Судник Кирилл.

Сабирзянов Алан получил приз: «За волю к победе»

Поздравляем ребят и тренера с высокими результатами !