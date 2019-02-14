Нерюнгринская медицина в свете отчета органов госвласти

8 февраля в рамках традиционных отчетов органов государственной власти об итогах деятельности за минувший год состоялась встреча рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) с коллективом Нерюнгринской центральной районной больницы. Мероприятие также посетили глава МО «Нерюнгринский район» Виктор Станиловский и глава МО «Город Нерюнгри» Леонид Олейник.

Выступая с докладом о социально-экономическом развитии субъекта, заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков подробно рассказал о положении дел в сфере здравоохранения. Так, по сравнению с 2017 годом объемы оказания высокотехнологической помощи увеличены на 20%. Пристальное внимание уделяется диагностике онкологических заболеваний на ранних стадиях. Как следствие, в 2019 году на базе Нерюнгринской ЦРБ будет создан специализированый амбулаторный центр.

Значимым событием стало введение в эксплуатацию перинатального центра в Якутске, где оказывают медицинскую помощь беременным женщинам и новорожд енным с экстремально низкой массой тела. За счет средств федеральной адресной программы произведена реконструкция радиологического корпуса республиканского онкодиспансера. В 2019 году работа над созданием мощного онкологического диспансера в Якутии будет продолжена.

Нерюнгринский медицинский колледж получил федеральный грант в виде субсидий и денежные средства из бюджета республики на укрепление материально-технической базы, что позволяет на достойном уровне обучать специальностям медицинского профиля.

Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) Елена Борисова напомнила об этапах предстоящей модернизации здравоохранения в Нерюнгринском районе. В рамках исполнения поручения президента республики идет подготовка к капитальному ремонту поликлиники для взрослых, который должен начаться в 2020 году.

В 2019 году, в рамках государственной программы по развитию Дальнего Востока, начнется капитальный ремонт детской поликлиники. По линии Минздрава Якутии учреждение будет обеспечено современным медицинским оборудованием. В 2020 году в Нерюнгринском районе появится ангиограф и магнитно-резонансный томограф. Помещение для МРТ на больничном комплексе будет отремонтировано, на данный момент разрабатывается проектно-сметная документация.

В течение 3-х лет осуществляется обновление автопарка больниц на территории республики. Тем не менее, процент износа машин на станциях скорой медицинской помощи остается существенным. Обновление планируется в рамках специальной федеральной программы, которая сейчас разрабатывается, и проекта по развитию Дальнего Востока. Кроме того, рассматривается возможность оказания транспортных услуг Нерюнгринской ЦРБ на условиях аутсорсинга, что позволит предоставить автобус для доставки к месту работы сотрудников больницы.

Медики получили ответы на все заданные ими вопросы. Таковые касались обеспечения авиа-, железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок, пенсионного коэффициента 1,7. Если говорить о сфере здравоохранения, то поступили вопросы относительно возможности строительства на больничном комплексе кислородной подстанции, повышения заработной платы и предоставления муниципальных льгот медицинским сотрудникам, выделения квот, оформления медицинской документации, оплаты проезда населения в региональные и федеральные медицинские центры.