Нерюнгринская ГРЭС – лидер социально-трудового партнерства в Якутии

Профсоюзный комитет станции совместно с руководством Нерюнгринской ГРЭС АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) приняли участие в конкурсе Федерации независимых профсоюзов Республики Саха Якутия по направлению социально-трудового партнерства. По итогам отбора Нерюнгринская ГРЭС заняла первое место среди промышленных предприятий Якутии.

Председатель первичной профсоюзной организации Николай Фабриков вручил директору СП «Нерюнгринская ГРЭС» Борису Краснопееву диплом победителя конкурса и Почетный знак имени С.В. Васильева (председателя ЦК Профсоюза рабочих добычи и обработки цветных металлов, золота СССР в 1931-1934г.г.) за эффективную деятельность по развитию социального партнерства в трудовом коллективе.

«Главный наш ресурс – это люди, связанные в единой цепочке производственного процесса. Данная награда является результатом совместной ежедневной работы по обеспечению защиты прав и интересов персонала электростанции», — прокомментировал Борис Краснопеев.