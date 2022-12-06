06.12.2022
17:26
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Якутия

Нерюнгринская ГРЭС – лидер социально-трудового партнерства в Якутии

Профсоюзный комитет станции совместно с руководством Нерюнгринской ГРЭС АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) приняли участие в конкурсе Федерации независимых профсоюзов Республики Саха Якутия по направлению социально-трудового партнерства. По итогам отбора Нерюнгринская ГРЭС заняла первое место среди промышленных предприятий Якутии.

Председатель первичной профсоюзной организации Николай Фабриков вручил директору СП «Нерюнгринская ГРЭС» Борису Краснопееву диплом победителя конкурса и Почетный знак имени С.В. Васильева (председателя ЦК Профсоюза рабочих добычи и обработки цветных металлов, золота СССР в 1931-1934г.г.) за эффективную деятельность по развитию социального партнерства в трудовом коллективе.

«Главный наш ресурс – это люди, связанные в единой цепочке производственного процесса. Данная награда является результатом совместной ежедневной работы по обеспечению защиты прав и интересов персонала электростанции», — прокомментировал Борис Краснопеев.  

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»

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