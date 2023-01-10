Нерюнгринская ЦРБ успешно завершила программу модернизации первичного звена

Два знаковых события накануне новогодних праздников для Нерюнгринской центральной районной больницы (главный врач — Алексей Яворский) стали достойным завершением исполнения Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Нерюнгринском районе. 28 декабря была открыта новая врачебная амбулатория в селе Иенгра. 29 декабря после успешного завершения капитального ремонта была представлена кардинально обновленная поликлиника в поселке Серебряный Бор.

Таким образом, за три года в небольших поселениях Нерюнгринского района были кардинально реконструированы все имеющиеся здесь учреждения здравоохранения. Это врачебная амбулатория в поселке Хани, фельдшерско-акушерский пункт в поселке Золотинка, детская поликлиника в посёлке Чульман, детская поликлиника в поселке Беркакит, стационарные подразделения и поликлиника в поселке Чульман и поселке Серебряный Бор. Заново построена новая врачебная амбулатория в селе Иенгра.

Особо отмечается, что выполнение Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Нерюнгринском районе осуществлено ровно на год раньше первоначально запланированного срока.

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения была разработана в республике после подписания постановления правительства РФ от 9 октября 2019 года №1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения РФ и правил проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения».

15 декабря 2020 года Региональная программа модернизации была утверждена указом № 1564 главы Якутии Айсена Николаева. 18 февраля 2021 года был издан приказ Минздрава Якутии «О предоставлении целевых субсидий в рамках региональной программы» (министр здравоохранения – Лена Афанасьева). В этом документе чётко расписано проведение конкретных мероприятий в учреждениях здравоохранения и определены параметры целевого субсидирования на их исполнение, в том числе в Нерюнгринском районе.

Главная задача программы модернизации – обеспечение доступности медицинской помощи для жителей небольших населенных пунктов для обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи. Программа включает в себя мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения, приобретение медицинского оборудования, кадровое обеспечение первичного звена здравоохранения.

В 2020 году впервые в истории Хани в поселке начало работать подразделение Нерюнгринской центральной районной больницы. Правительство Якутии согласовало с РЖД передачу здания в собственность республики для медицинского обслуживания населения. Во время реконструкции врачебной амбулатории впервые в Хани были организованы койки дневного стационара, где пациенты теперь имеют возможность проходить углубленное лечение. До этого здесь был только прием больных, а лечиться жители Хани ездили в районные больницы на поезде.

«Помимо капитального ремонта помещений, закупили новую медицинскую мебель и всё необходимое врачебной амбулатории медицинское оборудование. Каждый кабинет был заново укомплектован, мы прошли лицензирование, и врачебная амбулатория в качестве нашего подразделения начала работу для всех жителей поселка Хани», — рассказал главный врач НЦРБ Алексей Яворский.

Кардинально преобразился фельдшерский пункт в Золотинке. «В поселке Золотинка – так же, как в Хани – не было учреждения здравоохранения, относящегося к ЦРБ. Ведомственный фельдшерский пункт был построен ОАО «РЖД» без учета требований санитарных норм и правил. Когда мы разрабатывали «Стратегия развитию здравоохранения Нерюнгринского района», глава Якутии Айсен Николаев поставил, в том числе, задачу организовать в Золотинке, соответствующий всем современным требованиям фельдшерский пункт. Мы последовательно выполнили три стоявшие перед нами задачи: приняли здание фельдшерского пункта в собственность, провели в нем капитальный ремонт и получили санитарно-эпидемиологическое заключение», – рассказал Алексей Яворский.

В том же году в новые капитально отремонтированные помещения переехала детская поликлиника поселка Чульман. Ранее она располагалась в здании 1959 года постройки, с трудом приспособленном для медицинских задач. Сегодня детская поликлиника Чульмана располагается в качественно отремонтированных и обеспеченных необходимым оборудованием и современно медицинской мебелью помещениях, общей площадью 570 квадратных метров.

«Проведенный нами капитальный ремонт выполнен в полном соответствии требованиям новой модели медицинской организации. Новая модель предусматривает удобную входную группу, то есть пандусы, закрытую колясочную с навесом, открытую регистратуру без стекла за стойкой. Здесь есть игровая зона для детей, комфортная мягкая зона для родителей. Организована система навигации – таблички, по которым даже человеку, пришедшему впервые, легко ориентироваться в поликлинике. Работает система безопасности, видеокамеры, пульт управления ими. Некоторых кабинетов, которые есть в новой поликлинике, в старом здании не было вообще. Соблюдаются все санитарные правила и нормы, требования пожарной безопасности», — рассказал главный врач Алексей Яворский.

В ходе реализации Региональной программы модернизации первичного звена, ни одно поселение Нерюнгринского района не осталось без внимания. Был выполнен капитальный ремонт детского участка узловой поликлиники в поселке Беркакит. Выполнен косметический ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Большой Хатыми. Во все медицинские пункты в малых поселениях проведен интернет. Теперь все поселковые амбулатории включены в единое цифровое пространство, оснащены необходимыми программами, электронными историями болезни и другими требованиями цифровизации.

В Региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения республики в Нерюнгринском районе вошли стационар и поликлиника Чульмана, стационар и поликлиника Серебряного Бора, врачебная амбулатория Иенгры. По учреждениям здравоохранения поселков Серебряный Бор и Чульман программа была четко расписана на два года. Работы по модернизации первичного звена успешно шли с опережением графика. В Серебряном Боре в 2021 году был выполнен капитальный ремонт стационара, в 2022 году – успешно выполнен капитальный ремонт поликлиники в поселке. В больничном комплексе Чульмана в 2021 году выполнен капитальный ремонт кабинета УЗИ, рентген-кабинета, коридоров и входных групп. В 2022 году осуществлен капитальный ремонт отделения терапии, заменена мебель, проведено оснащение медицинским оборудованием, получены экспертные заключения на работу УЗИ и рентгена. В 2021 и 2022 годах в Чульмане проведен капитальный ремонт поликлиники, полностью заменены система канализации, отопление, электричество, внутренняя отделка помещений и входная группа. Взрослая поликлиника Чульмана обеспечена новым рентген-аппаратом с функцией флюорографии.

В 2021 и 2022 годах проводился капитальный ремонт в педиатрическом отделении Нерюнгринской ЦРБ поселка Беркакит (поселковой детской поликлинике). Зданию детской поликлиники в поселке около тридцати лет, но капремонт такого уровня ещё не проводился. В рамках программы «Доступная среда» Минздравом республики были профинансированы работы стоимостью 2,5 млн рублей.

Значительным событием для Чульманской больницы стало открытие 1 июля 2022 года межрайонного отделения паллиативной медицинской помощи. «В рамках подготовки к открытию нового отделения, в здании больницы был выполнен капитальный ремонт по программе модернизации первичного звена в рамках национального проекта «Здоровье» на сумму 19,9 млн рублей. Спонсорскую помощь в размере 6 млн рублей оказала угледобывающая компания «Колмар». На средства компании для нового отделения были приобретены самые современные многофункциональные медицинские кровати и новая медицинская мебель», — рассказал главный врач Нерюнгринской ЦРБ Алексей Яворский.

Это всего лишь четвертое паллиативное отделение во всех учреждениях здравоохранения республики. Его особенность заключается в том, что оно будет осуществлять функции межрайоного отделения.

30 ноября 2022 года был успешно окончен капитальный ремонт поликлиники для детей и взрослых в поселке Серебряный Бор. В здании площадью 436,6 квадратных метров были полностью заменены все инженерные системы и коммуникации, системы водоснабжения и канализации, электроснабжение, системы теплоснабжения. Заново выполнена внутренняя отделка помещений и входные группы. В ходе работ заменены на новые раковины и унитазы, розетки и выключатели, произведена покраска стен, установлены подвесные потолки, линолеум на пол, плитка на стены, и многое другое. Выполнены работы по фасаду здания. Проведенные работы позволили привести здание и все помещения поликлиники в полное соответствие современным санитарно-эпидемиологическим нормам Роспотребнадзора и требованиям противопожарной безопасности.

28 декабря 2022 года впервые в почти 100-летней истории села Иенгра здесь торжественно открылась врачебная амбулатория. Модульная врачебная амбулатория была построена в течение 2022 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» и Региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы». Геолого-изыскательские работы на месте будущего расположения амбулатории были проведены в 2021 году. В июле начат монтаж здания. С сентября по ноябрь 2022 года в полном объеме проведены внутренние отделочные работы и выполнено техническое присоединение коммуникаций.

Современное одноэтажное здание врачебной амбулатории в Иенгре имеет рабочую площадь 180 квадратных метров. В новом здании амбулатории открыты кабинеты гинеколога, стоматолога, педиатра, процедурный кабинет, кабинет вакцинации, смотровой кабинет, отдельные туалеты для детей и взрослых, регистратура, гардероб для посетителей и палаты дневного стационара.

Здание амбулатории подразделяется на два отделения: собственно врачебная амбулатория и дневной стационар. В дневном стационаре — две палаты — детская и взрослая, по две койки в каждой. Койки дневного пребывания работают в три смены.

Повышению уровня оказания медицинской помощи в Иенгре будет способствовать дополнительное оснащение современным медицинским оборудованием. Из нового медицинского оборудования для амбулатории приобретены 12-канальный электрокардиограф, дефибриллятор с ручным управлением, автоклав для стерилизации инструментов и паровой стерилизатор.

Подводя итоги исполнения Региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, можно констатировать факт, что ни одного медицинского пункта в малых поселениях за последние годы не было закрыто. Одним из главных достижений Нерюнгринского района в области здравоохранения последних лет стало сохранение и развитие первичного медицинского звена в поселках.

«Благодаря «Стратегии развития здравоохранения Нерюнгринского района», разработанной по поручению главы Якутии Айсена Николаева, медицинские учреждения в маленьких поселках активно развиваются. Благодаря Региональной программе модернизации первичного звена, сейчас в прямом и переносном смысле закладывается «фундамент» современного здравоохранения в небольших поселениях», — отметил главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы Алексей Яворский.

Исполнение программы модернизации первичного звена в небольших поселениях сегодня даёт возможность в полную силу приступить к реализации следующих крупных проектов в городе Нерюнгри. В рамках «Стратегии развития здравоохранения в Нерюнгринском районе», которая в декабре 2021 года дополнилась положениями Указа главы Якутии № 2205 «О развитии Нерюнгринского района до 2026 года», в 2023 году готовятся к началу реализации три крупных проекта в городе Нерюнгри — здание женской консультации, здания кожно-венерологического диспансера и лечебного корпуса Б больничного комплекса.

Впереди – новая большая работа!