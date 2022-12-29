Нерюнгринская ЦРБ получила лицензию на ВМП по сердечно-сосудистой хирургии

9 декабря 2022 года Нерюнгринская центральная районная больница (главный врач — Алексей Яворский) получила лицензию Росздравнадзора на право оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечнососудистая хирургия».

Это новый шаг вперед по пути, который начинался с открытием в Нерюнгринской ЦРБ первичного сосудистого отделения и установкой в нём ангиографа. Высокотехнологичный цифровой ангиограф — аппарат, с помощью которого под воздействием рентгеновского излучения визуализируются процессы, происходящие в сосудах, делая диагностику предельно точной и простой.

Напомним, что сердечнососудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности в мире, в Российской Федерации, в Республике Саха (Якутия), и в г. Нерюнгри. В рамках национального проекта «Здравоохранение» в каждом субъекте РФ организуются сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Первичное сосудистое отделение в г. Нерюнгри открыто в 2011 году. 1 октября 2021 года в первичном сосудистом отделении г. Нерюнгри была открыта ангиографическая операционная. Её главной составляющей, обеспечивающей широкие возможности при диагностике и лечении пациентов, стал аппарат нового поколения – ангиограф, который появился в Нерюнгринской ЦРБ впервые в истории города Нерюнгри.

Подробнее о работе первичного сосудистого отделения рассказывает заместитель главного врача Нерюнгринской ЦРБ по организационно-методической работе Дмитрий Валерьевич Мартемьянов.

Справка:

Дмитрий Валерьевич Мартемьянов родился в Нерюнгри в 1984 году. Он из медицинской семьи: мама Дмитрия — Зоя Кирилловна Мартемьянова с 1978 года работает в Нерюнгринской ЦРБ, сначала врачом инфекционистом, затем врачом ультразвуковой диагностики и врачом-гастроэнтерологом.

Окончив Нерюнгринское медицинское училище, Дмитрий Мартемьянов поступил в Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого. В 2010 году окончил его, получив специальность «Лечебное дело» и в последующие годы ещё три специализации – «терапия», «кардиология» и «организация общественного здоровья и здравоохранения». Сразу после окончания медицинского университета в 2010 году вернулся в родной город.

С 2010 года в Нерюнгринской ЦРБ проходил интернатуру, работал врачом-терапевтом стационарного терапевтического отделения. В 2012 прошел профессиональную переподготовку по кардиологии, получив специальность врач-кардиолог. С 2015 года работал врачом-кардиологом неотложной кардиологии на больничном комплексе НЦРБ. В марте 2017 года был назначен заместителем главврача по качеству оказания медицинской помощи. Фактически это должность первого заместителя главврача, она подразумевает выполнение обязанности главного врача на время его отпуска.

В 2019 году должность была переименована и стала называться «заместитель главного врача по организационно-методической работе».

В 2021 году получил специальность «врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению», которая позволяет проводить интервенционные внутрисосудистые вмешательства.

— Дмитрий Валерьевич, поздравляем Нерюнгринскую центральную районную больницу с получением лицензии Росздравнадзора на право оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечнососудистая хирургия»! Не только как заместитель главного врача, но и как врач кардиолог и рентгенэндоваскулярный хирург, вы имеете к этому профилю самое непосредственное отношение. Что это событие означает для нерюнгринских пациентов?

— Получение лицензии Росздравнадзора означает, что открывается «новая дверь» наших технологических возможностей в оказании медицинской помощи пациентам. Это позволит Нерюнгринской ЦРБ и далее развиваться и совершенствоваться.

Впрочем, так и должно быть: ангиограф приобретался в нашу больницу именно для того, чтобы все эти современные технологии внедрять.

— Как в Нерюнгринской ЦРБ появился ангиограф?

— Появление «тяжелого» оборудования в нашей больнице предусмотрено «Стратегией развития здравоохранения в Нерюнгринском районе», разработанной по поручению главы Якутии Айсена Николаева. С предложениями по Нерюнгринскому району мы с главным врачом НЦРБ Алексеем Яворским и коллективом специалистов вышли на Минздрав Якутии в декабре 2018 года. В январе 2019 получили одобрение и вступили в реализацию этого проекта. В 2020 году мы уже точно знали, что в Нерюнгринской ЦРБ будут аппарат МРТ стоимостью 65 млн рублей и ангиограф стоимостью 43 млн рублей. В 2020 году начались ремонтные работы по подготовке помещений и установке этих аппаратов.

На подготовку помещения для ангиографа были использованы средства из резервного фонда Республики Саха (Якутия) в размере 14,5 млн рублей. Был заключен контракт с подрядчиком, в ускоренном режиме подготовлены помещения. 18 декабря 2020 года начался монтаж ангиографа.

В 2021 году начали подготовку документов для его эксплуатации. Потребовалось получить сантитарно-эпидемиологическое заключение, экспертизу на сам аппарат, на помещение, по рентгено-дозиметрическому контролю и на проведение операций. Эти документы мы оформляли до 17 августа. Получили лицензию, был трудоустроен врач рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, прошли обучение медицинские сестры операционные и рентген лаборанты. Точно в намеченный срок – 1 октября 2021 года – ренгеноперационная с ангиографом была открыта.

— И в этот же день проведена первая операция на ангиографе?

— Да, первая операция прошла 1 октября 2021 года. Непосредственно в ангиографической операционной в этот день работали врач-рентгенэндоваскулярный хирург Игорь Бухаев, операционные медсестры Виктория Федорова, Ольга Мащенко и Екатерина Горбушко, санитарка Светлана Муратова, рентгенлаборант Оксана Ужакина. Я был в качестве ассистента врача — рентгенэндоваскулярного хирурга.

59-летний пациент поступил в отделение неотложной кардиологии по направлению врача кардиолога поликлиники для взрослых с клинической картиной нестабильной стенокардии. 1 октября в 10.30 пациенту была произведена первая диагностическая коронарная ангиография.

— Сколько всего операций уже сделано на ангиографе в Нерюнгри?

— Более 200 вмешательств. В 2021 году мы сделали 8 операций по установке стентов, ещё 49 аналогичных операций выполнили с начала 2022 года. Были получены хорошие результаты, жизнеугрожающих осложнений у пациентов не наблюдается.

В то же время важно отметить, что до получения лицензии на право оказания высокотехнологичной медицинской помощи мы имели право проводить оперативные вмешательства только в экстренных обстоятельствах, при жизнеугрожающей ситуации. Когда наблюдается острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, у нас считанные минуты, чтобы восстановить кровоток.

Теперь мы можем стентировать больных в плановом порядке. Такая высокотехнологичная медицинская помощь – большой шаг вперед в наших возможностях. Появилась возможность проводить лечение в плановом порядке, а не тогда когда у пациента случился инфаркт миокарда. До сих пор мы этого делать не могли.

На 2023 год мы запланировали 30 операций. Если этого окажется недостаточно, Минздрав издаст приказ об увеличении количества операций в рамках высокотехнологичной медицинской помощи в Нерюнгринской ЦРБ.

— Что дальше?

— То, что мы уже делаем, на что получена лицензия — это только отправная точка. Со временем мы сможем не только осуществлять баллонную ангиопластику со стентированием коронарных артерий, но и осуществлять другие виды высокотехнологичных оперативных вмешательств. В плане предстоят вмешательства на сонных артериях, церебральных артериях, лечение при атеросклерозе артерий нижних конечностей, «синдроме диабетической стопы» — ангиограф, расходные материалы и наша специализация позволяют развивать и эти направления.

Впереди – большая работа, и врачи Нерюнгринской центральной районной больницы к ней готовы!