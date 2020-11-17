Нерюнгринец пошел на преступление ради экономии

На пульт дежурной части отдела полиции Нерюнгри от местной жительницы поступило сообщение о краже портативного гаража со двора дома по ул. Чурапчинской. Заявительница пояснила, что оставила во дворе на ночь свой автомобиль, прикрытый тентом, а утром обнаружила, что автотент похищен.

Сотрудниками полиции подозреваемый был установлен по «горячим следам». Им оказался 50-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина оказывает услуги по перевозке на личном автотранспорте. По его словам, у него в гараже отсутствует отопление, поэтому он хотел приобрести портативный гараж, однако это было ему не по карману. Когда в одном из дворов он заметил автомобиль аналогичных габаритов, как у его машины, накрытый автотентом, то у него сразу возник умысел на его хищение. Дождавшись ночи, подозреваемый приехал к данному дому. Убедившись, что его никто не видит, он перерезал трос, обтягивающий тент снизу, снял его с автомобиля и увёз в свой гараж.

В ходе обыска похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Уважаемые автовладельцы, во избежание хищений ваших гаражей-тентов, полиция рекомендует принять меры для защиты своего имущества: