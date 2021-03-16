16.03.2021
11:30
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Судебная хроника

Нерюнгринец оскорбил ребенка по WhatsApp

          Прокуратурой г. Нерюнгри проведена проверка по обращению законного представителя несовершеннолетнего об оскорблениях в адрес ребенка.

Установлено, что в январе 2021 года житель Нерюнгринского района Якутии по мессенджеру «WhatsApp» на почве личных неприязненных отношений отправил на номер своего несовершеннолетнего соседа оскорбительные выражения в виде аудиосообщения, адресованные ребенку и унижающие его честь и достоинство.

          По результатам проверки прокуратурой  города в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Постановлением Нерюнгринского городского суда судьи он  признан виновным в совершении указанного  правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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