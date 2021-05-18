18.05.2021
12:45
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Судебная хроника

Нерюнгринец неприлично поступил с человеком в форме

SakhaLife.ru.

Прокуратура Нерюнгри  утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

По версии следствия, обвиняемый в марте 2021 года при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками ДПС. При этом во время составления в отношении него протокола об административном правонарушении, мужчина выражая свое несогласие с законными действия сотрудников, оскорбил одного из них, унижая его честь и достоинство, выражаясь в грубой и неприличной форме.

 После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.
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