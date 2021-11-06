Нерюнгринцы в День города почтили память великого якутянина

Сегодня, в День города Нерюнгри и Нерюнгринского района глава района Роман ЩЕГЕЛЬНЯК, председатель районного Совета депутатов Валерий СЕЛИН и глава города Нерюнгри Леонид ОЛЕЙНИК возложили цветы в знак благодарности за вклад в освоение Южной Якутии к памятнику Г.И. Чиряева, почтили память основателей города. В годы руководства Якутской АССР Чиряевым небольшой посёлок в якутской тайге преобразился в город Нерюнгри. Именно он, тогда 1-й секретарь якутского обкома КПСС, поднял в Союзе вопрос о промышленном освоении Якутии, смог доказать необходимость индустриализация экономики республики.





«Сегодня большой праздник для всех жителей нашего района, для всех нерюнгринцев – очередная годовщина промышленного сердца Якутии, — отметил Роман Щегельняк. — Символично, что этот день мы начали у памятника первостроителям — именно они построили город-красавец Нерюнгри и индустриальный гигант Нерюнгринский район, который сегодня вносит неоценимый вклад в экономику и социальную сферу республики. Поэтому мы всегда будем чтить поколение первостроителей и заложенные ими традиции, прилагать все усилия, чтобы наращивать индустриальную мощь нашего района.