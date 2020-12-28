В Нерюнгринском районе сегодня, 28 декабря, после капитального ремонта открылась детская поликлиника.

Ремонт детской поликлиники начался в мае 2019 года. На капитальный ремонт здания, которое было построено в 1991 году, по плану мероприятий социального развития центров экономического роста из федерального и регионального бюджетов выделили 108 млн рублей. А вместе с оборудованием на модернизацию учреждения потратили 240 млн рублей.

Все это время глава республики держал вопрос на личном контроле. Он несколько раз проверял ход ремонтных работ, когда бывал в Нерюнгри с рабочей командировкой, и спустя более полутора лет приехал поздравить нерюнгринцев с радостным событием.

На торжественном открытии Ил Дархан отметил, что рад в преддверии Нового года принимать участие в торжественном открытии после реконструкции здания Детской поликлиники города Нерюнгри. «Мы все помним, в каком состоянии находилась Детская поликлиника ещё несколько лет назад. Благодаря решению полпреда Президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева реконструкция здания Детской поликлиники была включена в План социального развития центров экономического роста Дальнего Востока. Это дало нам возможность полностью перестроить здание поликлиники», — сказал он.

Айсен Николаев отметил, что открытие здания Детской поликлиники практически стало началом реализации Года здоровья, объявленного в Якутии в 2021 году.

Нерюнгринцы поблагодарили Николаева за исполнение обещания, данного местным жителям два года назад, за внимание, уделяемое системе здравоохранения района. «С принятия решения о модернизации здания Детской поликлиники прошло всего два года. Этот процесс запустил цепочку модернизаций зданий школ, детских садов, поликлиники Нерюнгринского района, потому что развитие района, республики и всего Дальнего Востока невозможно без заботы о будущем, о людях, которые родились, выросли, живут и работают здесь», — отметил Виктор Станиловский, глава района.

Напомним, что сегодня в Нерюнгринском районе действует стратегия развития медицины – ее разработали в министерстве здравоохранения по поручению Айсена Николаева в 2019 году. Дорожная карта на пять лет включает в себя капитальный ремонт и реконструкцию объектов здравоохранения, увеличение количества врачей и персонала. Среди них — ремонт детского поликлинического отделения в Чульмане, женской консультации и здания кожно-венерологического диспансера, одного из блоков больничного комплекса в Нерюнгри, реконструкция ведомственной амбулатории ОАО «РЖД» в поселке Хани. Кроме того, в Центральной районной больнице обновляют медицинское оборудование.