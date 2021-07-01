Нерюнгринцы могут гордиться такой девушкой

Сегодня, 1 июля, стали известны результаты ЕГЭ по биологии, проведенного 18 июня 2021 года. В Республике Саха (Якутия) впервые в истории ЕГЭ по биологии Ангелина Шавейко, выпускница гимназии 1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой, сдала экзамен на 100 баллов. Ангелина стала первой дважды стобалльницей в 2021 году. Целеустремленность, упорство, дисциплинированность и умение расставлять свои приоритеты позволили ей сдать ЕГЭ по химии на 100 баллов, ЕГЭ по биологии –на 100 баллов, ЕГЭ по русскому языку – на 92 балла.

«Интерес к естественно-научному направлению у меня на протяжении всех лет учебы в гимназии. Я участвовала и становилась призером олимпиад по биологии, химии и экологии. Очень благодарна своим учителям по химии Тамаре Григорьевне Самохваловой, Татьяне Равильевне Мустафиной, учителю биологии с 5 класса Маргарите Ивановне Суворовой. Уверена, что полученные при подготовке знания и навыки будут полезны в выбранной мною профессии», — рассказала Ангелина.

Рады достижениям своей выпускницы учителя ее родной школы. «Основой учебной деятельности гимназиста является индивидуальный учебный план, при котором ученик сам выбирает курсы внеурочной деятельности в 1-11 классах и уровень изучения предмета в 10-11 классах. В старшей школе Ангелина изучала углубленно биологию и химию, занималась на курсах внеурочной деятельности «Биологический практикум: клетки и ткани», «Общие вопросы биологии», «Химия +». Хорошую теоретическую базу и практический опыт ученица приобрела в том числе посредством участия во Всероссийской олимпиаде школьников по биологии, химии, экологии. В 2021 году Ангелина стала призёром республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Ее отличает огромное желание и умение учиться, старательность и трудолюбие, стремление настойчиво идти к достижению поставленной цели», — поделилась учитель биологии Маргарита Суворова, обучавшая Ангелину с 5 по 11 классы.