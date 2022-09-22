22.09.2022
17:18
1690

Общество

Нерюнгри. Мобилизация парней. Неподдельные эмоции 😥

Нерюнгри, 22.09.22, прощание с мобилизованными — передает телеграм-канал НОВОСТИ ЯКУТИИ.

Фото: https://t.me/ykt_novosty
Источник: https://t.me/ykt_novosty

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