22.09.2022
17:18
1690
Общество
Нерюнгри. Мобилизация парней. Неподдельные эмоции 😥
Нерюнгри, 22.09.22, прощание с мобилизованными — передает телеграм-канал НОВОСТИ ЯКУТИИ.
Фото: https://t.me/ykt_novosty
Источник: https://t.me/ykt_novosty
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.09.2022
0
135
22.09.2022
0
66
22.09.2022
0
242
22.09.2022
0
88
22.09.2022
0
132
22.09.2022
0
1592
22.09.2022
0
108
22.09.2022
0
124
22.09.2022
0
2037
22.09.2022
0
212
22.09.2022
0
756
22.09.2022
0
1526
22.09.2022
0
255
22.09.2022
0
596
22.09.2022
1
565
22.09.2022
0
457
22.09.2022
0
308
22.09.2022
0
406
22.09.2022
0
319
22.09.2022
0
205
22.09.2022
0
668
22.09.2022
0
197
22.09.2022
0
266
22.09.2022
0
621
22.09.2022
0
5480
22.09.2022
0
382
22.09.2022
0
1049
22.09.2022
0
194
22.09.2022
0
677
22.09.2022
0
349
22.09.2022
0
247
22.09.2022
0
205
22.09.2022
0
458
22.09.2022
0
183
22.09.2022
0
471
22.09.2022
0
187
22.09.2022
0
992
22.09.2022
0
409
22.09.2022
0
884
22.09.2022
0
534
22.09.2022
0
782
21.09.2022
0
9728
21.09.2022
0
1971
21.09.2022
0
1433
21.09.2022
0
487
21.09.2022
0
2415
21.09.2022
0
594
21.09.2022
0
969
21.09.2022
0
514
21.09.2022
0
347
21.09.2022
0
777
21.09.2022
0
426
21.09.2022
1
1765
21.09.2022
0
1380
ТОП НОВОСТИ
20.09.2022
3
175371
21.09.2022
0
14236
16.09.2022
0
11946
16.09.2022
2
10330
18.09.2022
4
6980
17.09.2022
2
6551
21.09.2022
1
6402
Добавить комментарий