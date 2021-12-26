26.12.2021
10:44
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Коронавирус

Нерюнгри догоняет Якутск по числу заболевших коронавирусом

26.12.2021 г. выявлено 110 новых случаев коронавирусной инфекции:
 

  • г. Якутск – 33 случая,
  • Нерюнгринский район – 21 случай,
  • Мирнинский район – 12 случаев,
  • Алданский, Сунтарский районы по 9 случаев,
  • Мегино-Кангаласский район – 6 случаев,
  • Олекминский район – 4 случая,
  • Верхоянский, Ленский, Нюрбинский, Томпонский районы по 3 случая,
  • Амгинский, Намский, Среднеколымский, Таттинский районы по 1 случаю.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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