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Общество
5 марта 2019, 14:00
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Неравнодушные якутяне, отзовитесь!

Cо 2 марта на специальном портале дв2025.рф, где каждый житель России может оставить свои предложения по развитию Дальнего Востока, открылось голосование по социальным вопросам, для определения тем больше всего волнующих дальневосточников. Минвостокразвития России приглашает всех неравнодушных россиян принять участие в формировании ключевых направлений развития восточных регионов страны. На сегодняшний день в системе уже зарегистрировалось более 69,7 тысяч пользователей, которые оставили более 15,4 тысяч предложений. Поступившие предложения будут учитываться при формировании Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года.

Как отметили в Минвостокразвития России, цель опроса выявить, что вкладывают жители дальневосточных регионов в понятие «комфортная жизнь». Результаты опроса помогут выявить основные болевые точки, а также правильно сформировать в Национальной программе приоритеты социального блока.

Отметим, специальный портал дв2025.рф заработал 15 декабря. Для того, чтобы оставить предложение, необходимо зарегистрироваться на сайте, указав информацию о месте своего постоянного проживания, номер мобильного телефона, профессиональную принадлежность и дату рождения. Данная информация необходима для корректной обработки поступающих предложений с учетом места жительства, принадлежности к той или иной возрастной и профессиональной группе.

Количество предложений, которые может оставить пользователь, неограниченно. Касаться они могут как развития Дальневосточного федерального округа в целом, так и развития конкретного дальневосточного региона или отдельного населённого пункта или территории.

На сайте можно не только внести свое предложение, но и поддержать предложения других пользователей, чтобы они не остались незамеченными, а также проголосовать за приоритетные направления развития Дальнего Востока.

С конца января на портале также действует модуль экспертной работы. На сегодняшний момент в системе зарегистрировалось 357 экспертов. В рамках раздела для экспертной работы предусмотрена возможность подачи развернутых документов, включая проекты нормативно-правовых актов, планов развития территорий, экономических обоснований для реализации отдельных мероприятий. Здесь эксперты могут оставлять комментарии и дополнения к размещаемым документам, участвовать в закрытых форумах и в подготовке аналитических материалов.

Напомним, Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам четвертого Восточного экономического форума.

Программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При этом она должна содержать предметные конкретные измерения и измеримые показатели. Среди ключевых направлений Национальной программы – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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05.03.2019

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05.03.2019

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05.03.2019

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