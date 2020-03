View this post on Instagram

Неравнодушные якутяне пришли к памятнику Собаке и зажгли свечи🕯 В память о жестоком истреблении животных в пункте передержки г. Якутска 🐕 . Фото @white_bim_fund «Свеча для маленького друга». В память об убитых животных. Якутск. 10 марта 2020 года . #sakhalife #сахалайф #свечадлямаленькогодруга #пунктпередержки #жестокость #якутск #Якутия #памятникиякутии #памятниксобаке #якутяне