10.03.2020
20:07
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Общество

Неравнодушные якутяне пришли к памятнику Собаке и зажгли свечи

В память о жестоком истреблении животных в пункте передержки г. Якутска

Источник: https://www.instagram.com/p/B9jNnocIdAz/
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