Неравнодушные общественники могут принять участие в конкурсе грантов Ил Дархана

В России укрепляется гражданское общество. Об этом говорит рост числа волонтерских и некоммерческих инициатив, результаты исследований последних лет. В последние годы волонтерство становится практически одним из синонимов патриотизма. Якутию в этом плане можно назвать лидером в ДФО.

С каждым годом общественное признание ценности волонтерской работы и социальных проектов в России растет. Свежее исследование ВЦИОМ, представленное 13 мая 2021 года, говорит о признании россиянами значимости НКО – «первичных ячеек» гражданского общества.

Общественные организации приносят реальную пользу, по мнению 38% россиян. 62 % россиян считают, что общественные организации повышают уровень доверия между людьми. Общественники создают новые социальные связи, помогают незащищенным и бедным, укрепляют веру в добро, бескорыстность и возможность улучшения жизни здесь и сейчас, социальных изменений в обществе.

Россияне вовлечены в благотворительность, говорится в исследовании: за последние четыре-пять лет каждый четвертый (24%) передавал вещи и игрушки в детские дома или дома престарелых, каждый пятый (21%) вносил деньги на счет людям, нуждающимся в помощи, 16% давали милостыню, 15% вносили деньги на счета благотворительных организаций, 7% участвовали в волонтерской работе, а 6% — в благотворительных акциях.

Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что НКО и волонтеры зачастую могут подходить к людям «с большей душой», нежели государственные социальные службы, и находят новые способы решения социальных проблем. НКО стали партнерами государства в решении самых разных вопросов – от воспитания патриотизма и исторической памяти, до эко-инициатив и защиты животных. 2018 год был официально объявлен годом волонтера. В 2020 году движение «Мы вместе» привлекло более 180 тысяч добровольцев, и помогло свыше 4 млн человек. Волонтеры работали в самых разных сферах — помогали врачам, развозили продукты, оказывали психологическую помощь и обучали людей. Все это позволяет говорить о росте гражданского самосознания.

Поэтому государство в последние годы наращивает поддержку волонтерских и социальных инициатив как на федеральном, так и региональном уровне – для реализации серьезных, высокопрофессиональных социальных проектов только волонтерского труда мало. На федеральном уровне в 2017 году был создан единый оператор – Фонд президентских грантов, с появлением которого процедура рассмотрения проектов НКО стала гораздо более технологичной и прозрачной. В 2020 году Фонд поддержал рекордное количество проектов из всех регионов России — 5319. Общая сумма грантов составила 11 млрд рублей – серьезная сумма для сектора, который во многом работает на энтузиазме. В особую группу, имеющую преференции при господдержке, выделены так называемые «социально ориентированные НКО» (СО НКО).

Якутские НКО активно участвуют в конкурсах Фонда президентских грантов. В 2020 году СО НКО Якутии активно участвовали в конкурсах по линии Фонда президентских грантов. Более 100 проектов стали победителями, получив финансирование на сумму более 115 миллионов рублей.

В первом федеральном конкурсе 2021 года 32 проекта республики получили гранты, что стало лучшим результатом в ДФО. В прошлом году победителями региональных и федеральных конкурса стали 563 проекта, одобренные проекты привлекли 112 млн. руб.

Собственные программы поддержки гражданского общества и социальных проектов существуют и у регионов. НКО получают финансовую, имущественную (льготная аренда или безвозмездное предоставление помещений), информационную поддержку своих инициатив.

В 2020 году в Якутии был объявлен единый конкурс грантов Ил Дархана на сумму 56,8 млн рублей по 16 направлениям. Поступило 256 заявок, выиграли 43 проекта.

Якутия была отмечена Министерством развития Дальнего Востока и в 2019 году вошла в топ-9 лучших регионов, которые поддерживают развитие гражданского общества. Фонд президентских грантов софинансирует региональные программы Якутии.

К 100-летию республики был объявлен конкурс 100 лучших социальных проектов», который завершился 14 мая. Победителей выбрало народное голосование. В номинации «Лучшая общественная инициатива местного (поселенческого) значения» победителем стал проект «Строительство дома-музея в с. Тит-Эбя» Хангаласского улуса. Глава Якутии Айсен Николаев назвал авторов проекта «настоящими патриотами, силами которых строится музей». Лучшей общественной инициативой районного (окружного) значения признан проект Нюрбинского района по оказанию материальной помощи отдельным категориям граждан на проведение капитального ремонта, строительство и благоустройство жилья. В номинации «Лучшая общественная инициатива республиканского значения» победителем определена Ассоциация «Чап уустара» из Верхневилюйского улуса. Проект направлен на для популяризацию истории и культуры, с уникальным сохранившимся и возрожденным ремеслом рода кузнецов «Чап».

В Якутии в настоящий момент продолжается конкурс грантов Ил Дархана для СО НКО. До 7 июня идет прием заявок на конкурс. Податься на него могут организации по 25 направлениям деятельности (сохранение культуры, экология, спорт, поддержка семей и уязвимых слоев населения и др.) Айсен Николаев отмечал, что НКО является надежным мостиком между государством и властью. Каждый желающий может немного улучшить мир вокруг себя, и его труд будет вознагражден. Уточнить условия и подать заявки можно на портале grants.yakutia.click, получить устную консультацию – в Едином ресурсном центре поддержки СОНКО и развития гражданских инициатив в РС(Я), действующем как в Якутске, так и в районах республики.

Есть программы поддержки и у коммерческих организаций. К примеру, Алмазэргиэнбанк приглашает НКО и корпоративных волонтеров принять участие в собственном конкурсе. Каждый проект может получить от 25 до 50 тысяч рублей.