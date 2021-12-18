Нерадивые собаководы Якутска признались

Стало известно, что в обилии бродячих собак в городе виноваты хлипкие цепи и дети собаководов, которые выпускают их на самовыгул.

Источник @ppbj_ykt

Ежедневно владельцы забирают своих питомцев попавших в отлов из ППБЖ. На самом деле истории разные, порвал цепь, нечаянно выпустил ребёнок и т. д. Ни кто ни когда не признается что собака ежедневно на самовыгуле! Хотим напомнить что самовыгул запрещён🚫‼️‼️‼️‼️‼️ Ради безопасности наших горожан и детей, держите своих собак при себе!

Так же хотим напомнить о той сумме, с которой придётся расстаться владельцу для того чтобы забрать своего друга попавшего в отлов домой!