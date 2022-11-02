Нерадивая мать отправится в тюрьму

Прокуратура Ленского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

В суде установлено, что подсудимая, лишенная родительских прав в отношении 2 детей с возложением обязанности оплачивать алименты на их содержание, будучи привлеченной к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, в отсутствие уважительных причин в течение длительного времени не уплачивала средства на содержание детей. Сумма задолженности составила около 300 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия непогашенной судимости за совершение преступления против собственности приговорил женщину к 1 году 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.