Нерабочие дни, самоизоляция — грядут новые ужесточения

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. На прошлой неделе показатели заболеваемости и смертности от ковида в России достигли максимальных значений за всю пандемию, на этой неделе рост продолжился, сообщил ТАСС. Зампред страны рекомендует регионам со сложной эпидобстановкой объявить выходные уже с 23 октября.

Татьяна Голикова призвала работодателей предоставить сотрудникам два выходных дня для вакцинации от коронавируса и перевести непривитых граждан старше 60 лет на дистанционную работу на месяц.

Зампред уточнила, что субъекты РФ должны решить вопрос о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании, а также об отрицательном ПЦР-тесте, если у человека есть противопоказания по вакцинации.

Кроме того, Голикова попросила неработающих и невакцинированных пенсионеров находиться на самоизоляции и выходить на улицу только в крайнем случае.

Новые ограничительные меры поддержал премьер РФ Михаил Мишустин и предложил подготовить предложения для рассмотрения президентом и правительством.