Непростые обстоятельства вынудили якутянина соврать

В Сунтарском районе вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении учредителем коммерческой организации пособия по безработице.

Прокурор Сунтарского района Якутии поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, в феврале 2020 года обратился в Центр занятости населения Сунтарского района о признании его безработным и выплате пособия по безработице, при этом укрыл факт того, что он с 2009 года является учредителем коммерческой организации. Таким образом, он более девяти месяцев незаконно получал пособие по безработице.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 150 часам обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.