Непростые итоги 2020 года в Якутии

До конца 2020 года остается совсем ничего и это значит, что настало время подвести его итоги. Каким запомнят якутяне неоднозначный 2020 год?

СОБЫТИЕ ГОДА

Пандемия коронавируса безусловно является тем, что жители Якутии будут вспоминать и спустя десять лет, и спустя пятьдесят лет. COVID-19 изменил жизнь всех якутян без исключения. Масштабные ограничения, локдаун, масочный режим, ношение перчаток, разорившиеся магазины и многостраничные некрологи в газетах – стали печальной приметой времени. Коронавирус распространился по всем улусам Якутии, и каждая семья столкнулась с ним либо косвенно, либо лично. Каким будет следующий год – покажет время.

ШАМАН ГОДА

В 2020 году подошла к концу история с шаманом Александром Габышевым. После лечения в специализированном учреждении шаман отказался от похода в Москву и распустил свой отряд. Чем занимается Александр Габышев в данный момент – знает он один…

КАДРОВАЯ ПЕРЕСТАНОВКА ГОДА

В 2020 году в Якутии произошла смена премьер-министра, несколько растянувшаяся по времени. Начиная с апреля – 4 месяца республика жила без председателя правительства (потери премьера, правда, никто не заметил). Интрига разрешилась только в середине лета. Вторым лицом республики стал уроженец Владивостока Андрей Тарасенко, который внес свежую струю в якутскую политическую жизнь.

ГОЛОСОВАНИЕ ГОДА

Летом 2020 года состоялось общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию России. В целом республика проголосовала «за» принятие поправок. Голосование запомнилось якутянам недельным голосованием и скандальчиком с «волшебной» галочкой мэра одного якутского города. По итогу – конституция прибавила в количестве страниц, которые нужно теперь штудировать студентам юридических факультетов.

ПЕРСОНА ГОДА

Главной персоной 2020 года стали самоотверженные врачи, которые вышли на передовую борьбы с коронавирусом.

ОТКАЗ ГОДА

Мыраан Сулустаана Байанайдаах кыыьа стала одной из обсуждаемых женщин в России, когда сложила свой депутатский мандат в знак протеста против принятия поправок в Конституцию России. Чем в данный момент занимает экс-народный депутат Якутии – не совсем известно.

СКАНДАЛ ГОДА

Мэр Якутска Сардана Авксентьева весной 2020 года оказалась втянута в скандал с мертвыми собаками. Против нее развернулся широкий фронт, который фактически возглавил один председатель комитета Госдумы. Когда страсти утихли, выяснилось, что глава Якутска не имеет никакого отношению к скандалу. Но, как говорится… а осадочек-то остался.

РЕФОРМА ГОДА

Летом 2020 года администрация Якутска затеяла провести радикальную административную реформу – сократить количество городских округов. И для этих благих целей, изначально планировалось соединить в один городской округ Старую Табагу и Кангалассы, а «Высшую школу музыки» с селом Маган. Жители столицы Якутии, мягко говоря, были не в восторге от этой идеи и городские власти сделали тактическое отступление. Поздней осенью пред очами якутян предстал облегченный вариант реформы. Городские власти предложили ликвидировать округа с советскими названиями «Октябрьский» и «Губинский», а их территории растасовать по другим административным единицам. Преимущественно в Центральный округ. Чем закончится эта затея – узнаем в 2021 году.

КАНДИДАТ ГОДА

Известный якутянин Владимир Федоров в 2020 году не терял присутствия духа и искал новые пути выхода в публичную политику. Возникали многочисленные статьи и предположения – куда же Владимир Юрьевич будет выдвигаться? Наконец он сделал ход конем – выдвинулся кандидатом в депутаты от Центрального округа Якутска. Однако в сентябре конь споткнулся и Владимир Федоров снова оказался на исходной позиции.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ ГОДА

Весной 2020 года карьера интеллигентного и вежливого премьер-министра Якутии Владимира Солодова пошла в гору. Он ласточкой взлетел на более высокий пост – кресло губернатора Камчатского края. Но после выборов его ждал один неприятный сюрприз, который не касается истории Якутии.

ФЛЕШМОБ ГОДА

В декабре 2020 года в якутских соцсетях запустился флешмоб в поддержку министра Ирины Высоких. Во время XXIII сессии Ил Тумэна, один из депутатов высказал претензии в адрес министра по поводу ее «нескромного наряда». В Ил Тумэне будет проведена проверка поведения депутата на предмет нарушения Положения о депутатской этике. Чем закончится эта история – пока неизвестно.