Непростой вопрос для Якутии

Глава Якутии обратил внимание на проблемы строительства и ремонта дорог на вечной мерзлоте.

Развитие технологий строительства дорог на вечной мерзлоте — это серьезная проблема мирового масштаба. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях заявил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что необходимо вести совместную работу с научным сообществом при строительстве и ремонте дорог на вечной мерзлоте.

«Сказать, что сегодня есть конкретные технологии, работающие в мире, мы, к сожалению, не можем. Существуют разные способы, и недавно, в рамках организации научно-образовательного центра совместно с учеными рассматривали создание в республике специализированного полигона, на котором разрабатывались и обкатывались новые методы ремонта и строительства дорог в условиях вечной мерзлоты», — сообщил Айсен Николаев.

Вопрос очень непростой и обостряется тем, что в республике в результате потепления происходит таяние вечной мерзлоты, что ведёт к разрушению дорожного полотна из-за сдвигов льдин. Это чувствуется не только в городах, но и в целом по республике.