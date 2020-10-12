Неприятный случай в детском кафе

В дежурную часть полиции ОМВД России по Ленскому району Якутии поступило заявление от женщины по факту кражи кошелька, где находились 16 000 рублей. Инцидент произошел в одном из детских кафе Ленска. Потерпевшая оставила свой кошелек на столике и ушла с ребенком на игровую зону. Вернувшись обратно, она обнаружила пропажу кошелька и обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что к краже причастен 43-летний мужчина. Наличные, которые были в кошельке, злоумышленник успел потратить на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые граждане, будьте бдительны и внимательнее следите за сохранностью собственного имущества. Находясь в местах большого скопления людей (кафе, магазины, кинотеатры и т.д.), не оставляйте ценные вещи, сумки, кошельки без присмотра!