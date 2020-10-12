12.10.2020
12:20
208

Происшествия

Неприятный случай в детском кафе

В дежурную часть полиции ОМВД России по Ленскому району Якутии поступило заявление от женщины по факту кражи кошелька, где находились 16 000 рублей. Инцидент произошел в одном из детских кафе Ленска. Потерпевшая оставила свой кошелек на столике и ушла с ребенком на игровую зону. Вернувшись обратно, она обнаружила пропажу кошелька и обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что к краже причастен 43-летний мужчина. Наличные, которые были в кошельке, злоумышленник успел потратить на покупку алкоголя. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые граждане, будьте бдительны и внимательнее следите за сохранностью собственного имущества. Находясь в местах большого скопления людей (кафе, магазины, кинотеатры и т.д.), не оставляйте ценные вещи, сумки, кошельки без присмотра!

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх