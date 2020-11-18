Неприятный инцидент произошел на поминках в Якутии

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району Якутии с заявлением о краже обратился житель Мирный. Мужчина сообщил, что во время поминок неизвестный похитил принадлежащий ему сотовый телефон и две банковские карты, с которых впоследствии были сняты денежные средства. Общий ущерб, нанесенный потерпевшему, составил около 26 000 рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый 32 – летний пасынок заявителя, который присутствовал на поминальном обеде. Подозреваемый, пользуясь тем, что похищенные банковские карты оснащены функцией бесконтактной оплаты, потратил в ночном клубе свыше 14 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.