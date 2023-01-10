Неприятные сюрпризы якутянам — квитки на оплату ЖКУ

В первой декаде месяца многие якутяне традиционно получают квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг. Обычно повышение тарифов проводилось только один раз в год, но в 2022 году, чтобы поддержать отрасль ЖКХ и энергетики, эту процедуру провели два раза — в июле и декабре. И новые квитки неприятно удивили многих жителей Якутска, сообщает ЯСИА.

«Неприятным сюрпризом стала декабрьская квитанция за ЖКУ. Вот такой «подарок». Коммунальные услуги выросли значительно: 12132 рубля против 9634 рублей. И половину – 6310 рублей – приходится выкладывать за отопление. И это за едва тепленькую квартиру. Всегда приходится кутаться: колготки, носки, свитер. Никогда не могу ходить в шортах или легком домашнем платье», — возмущается жительница Якутска Юлия К.

Вместе с тарифами на отопление выросла и стоимость канализационных услуг, к которым у женщины тоже есть вопросы. По словам Юлии, во дворе её дома по улице Лермонтова расположены два колодца, которые постоянно текут. «Может, сначала надо привести хозяйство в порядок, а потом уже повышать тарифы? Ведь если задержишь оплату даже на месяц, моментально попадешь в список должников. А как начинаешь делать заявки на ремонт, так сразу идут одни отговорки и отписки», — говорит женщина.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2022 года в Якутии вырастут тарифы на коммунальные услуги. В случае, если расходы за ЖКУ превышают 15% от совокупного дохода семьи, то граждане имеют право на получение субсидий. Субсидия предоставляется в виде адресной денежной помощи, для оформления необходимо обратиться в Агентство субсидий республики, филиалы которого имеются во всех районных центрах, а также можно обратиться в МФЦ «Мои документы». Подробнее о том, как изменились тарифы, смотрите в инфографике: