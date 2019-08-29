Неприятного аппетита: Суд оштрафовал владельца кафе в Якутии

Прокуратура Чурапчинского района Якутии с привлечением специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чурапчинскому району провела проверку по размещенной в средствах массовой информации публикации о поступлении с 26 по 28 июля текущего года в инфекционное отделение центральной районной больницы 39 человек с признаками пищевого отравления.

Установлено, что все пострадавшие употребили шаурму в одном из местных кафе быстрого питания «Шаурма», которым заведует лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Проведенными в ходе проверки лабораторными испытаниями в отобранных смывах в помещении кафе и образцах готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки и рода «Salmonella».

По итогам проверки в отношении владельца кафе прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, по результатам рассмотрения которого судом виновному лицу назначено наказание в виде административного штрафа, деятельность кафе приостановлена.

Кроме того, по материалам Управления Роспотребнадзора по Чурапчинскому району владелец кафе привлечен судом к административной ответственности в виде штрафа по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ – хранение товаров и продукции без маркировки в целях сбыта.

29.07.2019 по факту массового отравления граждан Чурапчинским межрайонным отделом СУ СК РФ по РС(Я) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По делу проводятся следственные, процессуальные действия. Ход расследования находится на контроле прокурора района.

В настоящее время все граждане выписаны из медицинских учреждений в связи с выздоровлением, вред здоровью, причиненный им вследствие отравления, будет установлен в ходе предварительного расследования по уголовному делу.